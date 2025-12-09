Un juez de EEUU permite que se publiquen documentos del gran jurado relacionados con Epstein

FOTO DE ARCHIVO-Un folleto muestra correos electrónicos recién publicados del difunto financiero y agresor sexual caído en desgracia Jeffrey Epstein

Un juez estadounidense accedió el martes a una petición del Departamento de Justicia para hacer públicos los documentos del gran jurado en el caso que implica a Ghislaine Maxwell, asociada de Jeffrey Epstein, que está en prisión por tráfico sexual.

En una orden, el juez de distrito de Estados Unidos Paul Engelmayer dijo que permitiría la divulgación de los documentos debido a una reciente ley aprobada por el Congreso, la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein.

Engelmayer dijo que estaba poniendo en marcha un mecanismo para proteger a las víctimas de la divulgación involuntaria de materiales que puedan identificarlas o invadir su privacidad.

La orden siguió a otra similar dictada el viernes por un juez de Florida, que permitió la divulgación de documentos en un caso contra Epstein.

El proyecto de ley aprobado por el Congreso, controlado por los republicanos, exigía a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, que divulgara archivos no clasificados relacionados con sus investigaciones sobre Epstein y Maxwell.

El presidente Donald Trump había instado inicialmente a los legisladores republicanos a oponerse a la medida, advirtiendo de que la divulgación de los registros internos de investigación podría sentar un precedente que consideraba perjudicial para la presidencia, según dos asesores del Congreso.

Pero dio marcha atrás después de que quedó claro que el proyecto de ley tenía suficiente apoyo bipartidista para ser aprobado con o sin su respaldo.

Con información de Reuters