Explotó LLA en La Matanza: Leila Gianni se fue del bloque y denunció "operaciones"

Leila Gianni armó su bloque propio en el Concejo Deliberante de La Matanza y denunció diferencias con la conduccion de La Libertad Avanza (LLA). Por su parte, desde las filas del partido de Javier y Karina Milei armaron su bancada propia y emitieron un comunicado en el que señalaron que la ex funcionaria del Ministerio de Capital Humano "no pertenece al espacio".

El martes se hizo el acto de asunción de concejales de La Matanza, en la que asumió Gianni y los otros candidatos electos de LLA. Tras la jura, la ex funcionaria emitió un comunicado en el que anunció que armó un bloque denominado Alianza Libertad Republicana con un edil del partido violeta y dos del PRO.

"Esta determinación no responde a diferencias personales, sino a una realidad que se hizo evidente en el funcionamiento y conformación de equipos. En el ámbito legislativo deben primar el respeto, la transparencia, la libertad para trabajar con los valores que cada uno representa. Durante los últimos meses quedó claro que no era posible desarrollar la labor legislativa de manera plena, ya que se imponían prácticas y modos de conducción que no comparto y que dificultaban avanzar en proyectos, propuestas y debates necesarios para nuestros vecinos", afirmó Gianni en su comunicado.

Y cerró: "Siguiendo el ejemplo de Javier Milei, priorizo la honestidad y la defensa innegociable de las ideas de la libertad. Mi voz, mis proyectos y mi trabajo estarán al servicio exclusivo de los matanceros, sin condicionamientos".

Tres concejales de LLA, Lorena Ramos, Gabriel Chaile y Jimena Alonso, emitieron un comunicado en el que afirmaron que Gianni "no pertenece, no representa, ni se encuentra autorizada a hablar en nombre de nuestro espacio, luego de su decisión deliberada de romper el bloque el mismo día de asumir la banca obtenida por el voto de los vecinos".

"Dicho accionar fue conciente y planificado con la intención de generar división interna, quedando demostrado que no existió compromiso real con nuestras ideas ni respeto por el mandato de las urnas", afirmaron, para denunciar que Gianni "no tiene domicilio en La Matanza y que su paso por este espacio es meramente circunstancial y electoral, sin militancia ni construcción territorial real".

Por su parte, en diálogo con El Destape, fuentes cercanas a Gianni tildaron como "operaciones" por parte de "gente de Sebastián Pareja en La Matanza" respecto a su supuesta salida de la bancada. También acusaron al diputado nacional y armador de LLA en la provincia de Buenos Aires de demorar la afiliación de la ex funcionaria, marginarla de la campaña y rechazarle los fiscales aportados.

Si bien Pareja responde a la hermana del Presidente, desde el entorno de Gianni aclararon que está "siempre con Javier y Karina". La concejala recibió el respaldo de la pata en redes sociales de LLA. "No sé quién es el retrasado (Sic.) que armó ese comunicado, pero si fuera real, el que lo escribió no está respetando lo que Pareja nos pidió a todos en Mar del Plata", publicó la diputada nacional Lilia Lemoine refiriendose al texto de los tres ediles.