Queda increíble en uñas cortas: el color en tendencia para este otoño-invierno 2026, según manicuras.

Las uñas cortas están en auge desde hace un largo tiempo, así que si sos de las que prefieren llevarlas así, este color de uñas que recomiendan las manicuras para este otoño-invierno 2026 te puede inspirar. Olha Shtanhei, artista de uñas, explicó en Real Simple que la tendencia al día de hoy son las uñas cortas porque "reflejan cómo está evolucionando la belleza", después de años en los que las uñas largas esculpidas fueron las protagonistas.

Ahora, la moda es llevar "las cutículas prolijas, con un acabado perfecto”. La premisa de esta nueva tendencia en uñas es que, mientras más cortas sean y con menos color, más elegantes serán. Incluso, muchas están optando por directamente no pintarse las uñas de ningún color.

El color de uñas en tendencia para este otoño-invierno 2026

Se trata del Ultra Sheer Cream, un rosa transparente con textura cremosa. Es como “tus uñas, pero mejor”, explica la experta, ya que realza el color natural de la uña.

Es perfecto para las uñas cortas, ya que mezcla tonos rosados traslúcidos con beiges y cremas. “Un tono súper translúcido en uñas cortas transmite la vibra minimalista y sin esfuerzo por excelencia, muy al estilo Carolyn Bessette”, dice Van Iderstine, en referencia a la popular serie Love Story.

Además, agrega que ese velo de color ayuda a disimular pequeñas imperfecciones en la superficie de la uña, logrando una apariencia más uniforme y prolija que hace que las manos se vean instantáneamente más arregladas.

Cómo pedírselas a tu manicura

Lo ideal siempre que quieras un color de uñas en específico es que le lleves una foto de referencia, ya que hay muchos tonos de esmalte que pueden parecerse entre sí. También puede ser útil que le describas el tono: rosa cremoso, transparente, con un toque crema y beige.

Por otro lado, tené en cuenta que cuantas más capas te hagas, menos transparente se va a ver y más intenso será el color. Si lo querés más traslúcido, lo mejor son dos capas como mucho y un top coat. En cambio, si buscás algo más fuerte, pedí tres capas o más.

En cuanto al diseño, podés optar por uñas cuadradas, ovaladas, redondas, o bien cuadradas con los bordes levemente redondeados, que son las que más están en tendencia al día de hoy.