Los colores clave son rojo sangre, borgoña, granate y negro glossy.

Las uñas vampiro se posicionaron como la tendencia más fuerte en manicura para 2026, combinando un estilo gótico con una elegancia sofisticada que no pasa desapercibida. Este diseño apuesta por tonos intensos, oscuros y acabados brillantes que le dan a las manos un aire dramático y muy personal.

Este estilo, también conocido como "vampire nails", ganó popularidad en plataformas como Instagram y TikTok, y no tardó en llegar a las alfombras rojas. Por ejemplo, la actriz Kate Hudson lució esta manicura en la fiesta previa a los BAFTA 2026, confirmando que no es solo una moda pasajera, sino un clásico renovado.

¿Qué caracteriza a las uñas vampiro? Se trata de una manicura inspirada en la estética gótica, que emplea colores saturados y profundos como el rojo sangre, borgoña, granate y negro con acabado glossy. A veces se suman toques metalizados o perlados para aportar dimensión y sofisticación.

Pero la clave no está solo en el color oscuro. También es fundamental el acabado: pueden ser brillantes, con efecto espejo, translúcidos o con degradados que van del tono más oscuro en la base a colores más claros o transparentes en la punta. Además, suelen llevarse largas y con formas definidas como almendradas o stiletto suave, para potenciar la actitud que transmite este look.

Cómo lucir mejor las uñas vampiro

Si querés probar este estilo en casa o en tu próxima visita al salón, podés seguir algunos consejos para lograr el efecto vampiro sin complicaciones:

1. Elegí un rojo oscuro y profundo, como burdeos o rubí intenso. Es ideal para usar solo o como base para detalles.

2. Apostá al degradado, empezando con un tono oscuro en la base y yendo hacia un rojo más claro o casi transparente en la punta. El resultado es sofisticado y con un toque romántico.

3. Sumá un acabado glossy con negro intenso y brillo alto para un efecto dramático y elegante.

4. Incorporá detalles metalizados o perlados, como líneas finas, puntos o efectos tornasol, que elevan el estilo sin perder ese misterio característico.

Los degradados del tono oscuro al claro suman sofisticación.

Lo más interesante de esta tendencia es que funciona tanto para looks nocturnos como para estilismos casuales, siempre que se adapte con elegancia. Las uñas vampiro no buscan pasar desapercibidas, pero sí lograr una sofisticación que combina glamour y actitud.

Como anticiparon las predicciones de Pinterest para 2026, la estética oscura vive un auge relevante en moda y belleza. No es la típica gótica tradicional: se reinventa fusionando el romanticismo del estilo regencycore con nostalgia vintage y una vibra moderna.

Las formas almendradas o stiletto suave potencian la actitud del look.

En las redes sociales, esta manicura se convirtió en una forma de expresión personal, un estilo que trasciende temporadas. Aunque es especialmente popular en otoño e invierno, también se usa como un acento audaz en cualquier época del año.