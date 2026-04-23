El peplum ajusta la cintura y se abre suavemente desde las caderas.

En otoño 2026, la moda apuesta fuerte por el regreso de una prenda que no solo estiliza la silueta, sino que también suma un aire vintage, elegante y muy actual: el blazer entallado con peplum. Esta pieza se diferencia del blazer clásico o el oversize que dominó temporadas anteriores, ya que redefine la figura con un ajuste marcado en la cintura y una suave apertura desde las caderas, logrando un look femenino y estructurado.

Este blazer no es una simple vuelta de moda pasajera, sino que forma parte de una tendencia más amplia que rescata lo vintage y lo estructurado en la indumentaria. Su diseño está inspirado en la icónica “Bar jacket” de Christian Dior, que en 1947 presentó el famoso New Look con su silueta de reloj de arena. Sin embargo, en 2026 esta versión se adapta para ser más cómoda, menos rígida y completamente apta para el día a día.

Mientras que el blazer oversized favorece el volumen y la comodidad, el modelo con peplum apuesta por la definición y la forma. Sus beneficios son claros: ajusta la cintura y estiliza la figura, ordena el torso sin sumar peso visual, eleva cualquier outfit básico y aporta un aire sofisticado sin esfuerzo.

En un momento donde las capas vuelven a ser protagonistas —como sweaters, camisas y abrigos livianos— este blazer se posiciona como una pieza clave para estructurar el conjunto sin perder ligereza ni frescura.

Para llevarlo en 2026, la clave está en el equilibrio. Al ser una prenda con fuerte estructura, se recomienda combinarla con piezas más simples que no compitan con su silueta. Lejos de parecer anticuado, el blazer con peplum logra un guiño retro muy sutil, evitando caer en el disfraz o la exageración.

Este regreso no es casual: refleja el interés actual por prendas con identidad, excelente confección y siluetas que transforman el cuerpo. Sin dudas, el blazer entallado con peplum es la apuesta de otoño para quienes buscan un estilo sofisticado, femenino y con un toque de historia.

Está inspirado en la "Bar jacket" de Christian Dior de 1947.

Tres consejos para usar el blazer con peplum sin miedo al éxito

El blazer con peplum es una prenda con mucha personalidad, y por eso mismo puede dar un poco de miedo al principio. Pero con estos tres consejos simples, vas a lucirlo como toda una experta.

1. Dejalo ser el protagonista del look. Al ser una prenda con estructura y volumen en la cadera, el peplum ya llama la atención por sí solo. No necesita competencia. Evitá estampados muy llamativos debajo (como lunares grandes o rayas gruesas) y apostá por básicos: una remera blanca de algodón, una camisa lisa o una musculosa negra de seda. Así el blazer se luce sin que el conjunto se vea recargado. Si querés sumar un detalle extra, elegí accesorios sutiles como aros pequeños o una cadena fina. Nada de collares enormes o pañuelos vistosos.

2. Cuidá la proporción con la parte de abajo. El peplum agrega volumen en la cadera, por lo que el secreto está en equilibrar esa zona con prendas inferiores que no sumen más amplitud. Los pantalones rectos o tipo cigarette son los mejores aliados, porque bajan la línea de forma limpia y estilizada. También funcionan muy bien las faldas lápiz o midi, que acompañan la silueta sin agregar vuelo extra. En cambio, evitá las polleras amplias o los pantalones muy anchos tipo palazzo, porque sumados al peplum pueden achatar la figura y hacer que el look pierda definición.

La clave es combinarlo con prendas simples que no compitan con su silueta.

3. El calzado y los botones marcan el tono del outfit. Si cerraste el blazer con todos los botones, el resultado es más formal, casi de sastrería. Ideal para la oficina o una reunión importante. Pero si lo dejás abierto sobre una remera o camisa, el look se vuelve más relajado y apto para el día a día. En cuanto al calzado, los stilettos o zapatos de punta fina potencian la elegancia y estilizan las piernas. Las botas o botinetas con taco cuadrado le dan un aire moderno y urbano. Y si querés un look canchero y cómodo, unas zapatillas blancas tipo urbanas bajan el tono de formalidad y lo vuelven súper actual.