La clave es equilibrar su brillo con prendas de textura mate.

La falda de charol regresó esta temporada como una de las prendas más llamativas y con un brillo que no pasa desapercibido. Aunque tradicionalmente se la vinculaba con looks nocturnos o demasiado atrevidos, ahora se adapta a propuestas más urbanas y versátiles, ideales para el día a día.

Este otoño-invierno, la clave para llevarla sin caer en el exceso es equilibrar su presencia con prendas sencillas y actuales. Al ser una pieza que impone visualmente, lo mejor es acompañarla con básicos que bajen su intensidad y permitan que el conjunto luzca natural y sofisticado.

Las siluetas de las faldas de charol se diversificaron: midi, mini e incluso largas, en colores clásicos como el negro o el bordó, y también en tonalidades inesperadas que aportan un aire moderno. Para quienes se animan a probarla, algunos consejos facilitan su incorporación sin que parezca un disfraz.

Los tips infalibles para llevar falda de charol

Apostar por básicos que equilibren el look es fundamental. Combinar la falda con prendas de textura mate, como sweaters de lana, remeras de algodón o camisas clásicas, ayuda a neutralizar el brillo. Además, un suéter oversized o un cardigan relajado aportan un toque casual y actual.

Incorporar capas es otro truco para hacer la falda más urbana. Usar un tapado clásico, una campera de cuero o un blazer estructurado reduce el impacto visual y transforma la falda en una pieza apta para el día. La idea es que el charol no monopolice el protagonismo, sino que forme parte de un conjunto equilibrado.

En cuanto al calzado, lo recomendable es elegir opciones que acompañen sin competir. Botas de cuero clásicas, mocasines o zapatillas urbanas son ideales para mantener el equilibrio y evitar que el look se sienta recargado.

Botas clásicas, mocasines o zapatillas son el calzado perfecto.

Para quienes se inician con esta tendencia, los tonos neutros son un buen punto de partida. El negro es el más versátil, pero también funcionan el chocolate, el verde oscuro o el bordó, que mantienen la elegancia sin exagerar.

El retorno del charol responde a una vuelta de las estéticas más dramáticas y expresivas en la moda actual, donde las texturas brillantes ganan protagonismo. Sin embargo, esta vez la tendencia busca la moderación, combinando impacto visual con prendas relajadas y siluetas cómodas que hacen la moda más accesible y real.

Así, la falda de charol dejó de ser exclusiva para la noche o eventos especiales. Bien combinada, puede ser una pieza clave para sumar personalidad al guardarropa y animarse a looks que fusionan elegancia, actitud y un toque contemporáneo.