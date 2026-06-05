Ferrari marca el ritmo en la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Mónaco

El piloto de Ferrari Charles Leclerc durante los entrenamientos para el Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno, en el Circuito de Mónaco.

Ferrari marcó el ritmo desde el principio de cara al Gran Premio de Mónaco, ‌con Charles Leclerc siendo ‌el más rápido en la primera sesión de entrenamientos del viernes, justo por delante de su compañero de equipo, Lewis Hamilton.

Tras cinco rondas de dominio de Mercedes, el regreso a Europa en el sinuoso circuito urbano del principado se ha considerado una ​oportunidad para que ⁠los equipos rivales igualen el terreno de juego.

Las ‌primeras señales fueron alentadoras, ya que el ⁠favorito local Leclerc, ganador en ⁠2024 y subcampeón el año pasado, deleitó a la afición local con una vuelta rápida de un minuto y ⁠13,978 segundos.

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Hamilton, tres veces ganador en Mónaco ​y que sigue buscando su primera ‌victoria desde que se unió ‌a Ferrari en la temporada pasada, se sumó ⁠al glamour de la carrera de Mónaco con un deslumbrante casco rosa brillante y quedó segundo, a 0,226 segundos.

Se esperaba que las curvas relativamente lentas ​de Mónaco ‌y la falta de rectas largas contrarrestaran la ventaja de potencia de la que disfruta Mercedes, que ha ganado las cinco carreras de esta temporada.

El líder del campeonato, Kimi Antonelli, ⁠fue el cuarto más rápido, 0,559 segundos más lento, mientras que su compañero de Mercedes, George Russell, quedó quinto, a 1,005 segundos. Max Verstappen, de Red Bull, fue tercero, a 0,513 segundos, mientras que el ganador del año pasado y actual campeón del mundo, Lando Norris, ‌fue sexto.

Las primeras escaramuzas de esta emblemática carrera depararon numerosos incidentes en unas condiciones cálidas y soleadas, mientras los pilotos luchaban por el agarre sobre la superficie irregular, rozando las barreras por centímetros.

La sesión se vio interrumpida ‌dos veces por banderas rojas, la primera después de que Isack Hadjar, de Red Bull, se estrellara contra las ‌vallas de ⁠seguridad a la salida de la chicane de la piscina, saliendo ileso. Fernando Alonso, ​de Aston Martin, también se salió de la pista cerca del final de la sesión, dañando la parte delantera de su monoplaza.

(Editado en español por Carlos Serrano)