El emotivo mensaje de Skay Beilinson para despedir al Indio Solari: "Buen viaje mi querido amigo".

La noticia de la muerte de Carlos "Indio" Solari generó una profunda conmoción en el mundo de la música argentina. Entre los numerosos homenajes y mensajes de despedida que comenzaron a multiplicarse en las redes sociales, uno de los más esperados fue el de Skay Beilinson, histórico compañero de ruta del cantante y cofundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

A través de una publicación en Instagram, el guitarrista compartió unas palabras cargadas de emoción para despedir a quien fue su socio artístico durante décadas y una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional. "Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre", escribió Skay junto a una imagen dedicada al cantante.

La dolorosa despedida de Skay Beilinson al Indio Solari

El mensaje rápidamente se viralizó entre miles de seguidores, quienes encontraron en esas palabras una síntesis del vínculo artístico y humano que ambos construyeron a lo largo de los años. Aunque la relación entre los exintegrantes de Los Redondos atravesó distintos momentos desde la separación de la banda, la figura del Indio y la de Skay permanecieron unidas para siempre en la memoria colectiva del rock argentino.

La publicación también incluyó un comunicado firmado por PR en el que se informó la suspensión de la fecha que Skay tenía prevista para este sábado. "Hoy es un día muy triste", señala el texto, que concluye anunciando que el show queda postergado hasta nuevo aviso.

Skay Beilinson y el Indio Solari encabezaron una de las experiencias musicales más importantes de la cultura argentina.

Juntos, Skay Beilinson y el Indio Solari encabezaron una de las experiencias musicales más importantes de la cultura argentina. Desde los años setenta hasta la explosión masiva de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota durante las décadas siguientes, ambos fueron responsables de construir una obra que marcó a generaciones enteras.

Por eso, entre los miles de mensajes de despedida que inundaron las redes sociales, las palabras de Skay tuvieron un peso especial. No se trató solamente del adiós de un colega, sino también del de un compañero de vida y de una de las personas que mejor conoció al artista que cambió para siempre la historia del rock nacional.