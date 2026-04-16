Totalmente gratis: furor por el recital nunca visto del Indio Solari con Los Redondos que se presenta el viernes

Furor por el recital nunca visto del Indio con Los Redondos que se presenta el viernes.

Arrancó la 27° edición del BAFICI en la Ciudad y una de las películas que se verá recupera la mística ricotera de los '80 con la banda de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, del mítico Indio Solari. Cuándo y dónde podrá verse la película El infierno está encantador, con material nunca antes visto de la presentación de Gulp!, en Cemento.

La película El infierno está encantador reconstruye la noche en que Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota presentó Gulp! en Cemento. Con material inédito y testimonios, el film captura el origen de una mística que marcó el rock argentino. El documental está dirigido por Lisandro Carcavallo y tendrá su premiere mundial en el BAFICI este jueves 16 a las 20.45 horas en el Centro Cultural 25 de Mayo.

Pero el viernes 17 la película se verá totalmente gratis a las 20 horas en la Usina del Arte, sede del festival de cine independiente. La entrada es sin reserva previa y por orden de llegada, por lo que se recomienda ir con anticipación, dado que fue una de las producciones más comentadas de la previa del BAFICI.

Lisandro Carcavallo (1987, Buenos Aires, Argentina) es director, productor y licenciado en Gestión del Arte y la Cultura. Explora cruces entre cine, música y memoria cultural. Dirigió Cemento - El documental (Bafici ‘17) y el cortometraje Ponele.

Cómo y dónde se pueden comprar las entradas para el BAFICI

A partir del lunes 6 de abril se pueden comprar entradas de manera online en bafici.org y de forma presencial en el Teatro San Martín de 10 a 21.30 h. A partir del 16 de abril también en las boleterías de varias de las sedes, desde 30 minutos antes del inicio de la primera función hasta el inicio de la última.

Entrada general: $5.000

$5.000 Entrada con descuento para estudiantes y jubilados: $3.500

$3.500 Funciones sin costo: Para las proyecciones con reserva de entradas, estas podrán solicitarse desde 48 horas antes, a partir de las 10 h en bafici.org, y en las boleterías del festival dentro de su horario de funcionamiento.

Habrá 2x1 abonando con tarjeta de débito o crédito de Banco Ciudad en todos sus canales de venta (con cupo limitado). Además, este año el festival contará con un abono que permitirá adquirir 10 entradas por un total de $30.000.