BAFICI: 10 películas imperdibles que podrán verse en salas de cine

10 películas imperdibles para ver en el BAFICI.

La cuenta regresiva empezó: del 15 al 26 de abril acontecerá la 27a edición del BAFICI, el festival será nuevamente el epicentro del cine independiente, con una destacada participación de estrenos y películas nacionales. Un repaso por 10 películas imperdibles que podrán disfrutarse en pantalla grande en una maratón de 12 días a puro cine.

Donn. Instrumento de Dios, de Florencia Dávila y Mariano Baez.

Sinopsis: su voz, su mirada y su movimiento rescatan del olvido a Jorge Donn. A partir de un archivo intenso, el film recompone una vida única: un recorrido por su gloria junto a Béjart, su destino trágico y un cuerpo que nunca dejó de brillar.

The Ozu Diaries, de Daniel Raim

Sinopsis: este viaje cinematográfico se adentra en el mundo íntimo de Yasujiro Ozu a partir de sus diarios, cuadernos de guerra, cartas, entrevistas y filmaciones inéditas. Con sus propias palabras, el film muestra cómo transformó pérdidas y traumas en obras perdurables.

Los caminantes de la calle, de Juan Martín Hsu

Sinopsis: inspirada en hechos reales, esta historia entrelaza thriller policial y drama migrante al seguir a una fiscal y un policía chino que, a través de escuchas telefónicas en dialecto cantonés, intentan desmantelar una de las mafias chinas más poderosas que controla a la comunidad china en Argentina.

Hen, de Pálfi György

Sinopsis: la frase "un gran poder conlleva una gran responsabilidad" cobra un sentido inesperado cuando la heroína de la historia es, literalmente, una gallina. Tras escapar de una granja avícola, el animal encuentra refugio en el patio de un restaurante en ruinas. En ese escenario, la protagonista descubre el amor, se enfrenta a la jerarquía del grupo y lucha por proteger sus huevos de un propietario codicioso. Esta búsqueda de la maternidad, tan divertida como conmovedora, funciona como un espejo de las complicadas concesiones y las luchas silenciosas de la vida humana.

Hangar Rojo, de Juan Pablo Sallato

Sinopsis: ambientada durante el golpe militar en Chile en 1973, Hangar Rojo es un relato contenido, íntimo y profundamente político sobre el debate que irrumpe en el Capitán Jorge Silva cuando su escuela de aviación se transforma en un centro de detención.

Foco Liliana Paolinelli

Sinopsis: al foco lo componen un largometraje, cinco mediometrajes y seis cortometrajes inéditos que la directora cordobesa Liliana Paolinelli grabó entre 1989 y 2003 en Súper VHS. Organizado en cuatro programas, habrá también una charla junto a la directora y parte del equipo técnico y artístico que la acompañó en la realización de las películas.

Yiya Murano: Muerte a la hora del té, de Alejandro Hartmann

Sinopsis: Yiya Murano envenenó a sus amigas para encubrir estafas en la Argentina de los 70 y se volvió una figura oscura de la cultura popular. Ya libre en los años 90, reapareció como ícono pop. Hoy su hijo Martín busca revelar su verdadero rostro.

Shivers, de David Cronenberg

Sinopsis: en un edificio aislado de Montreal, un parásito se propaga entre los residentes y desata violencia e impulsos sexuales incontrolables, mientras un médico intenta detener el contagio antes de que sea demasiado tarde.

Ciudad de María, de Enrique Bellande

Sinopsis: en San Nicolás de los Arroyos, las supuestas apariciones de la Virgen a Gladys Motta desatan una masiva peregrinación mientras la crisis de SOMISA transforma a la ciudad, entre fe popular, reconversión económica y contradicciones sociales.

Lo que trajo la tormenta, de Miguel de Zuviría

Sinopsis: Manuel atraviesa una ruptura con Camila y pone en duda su proyecto artístico. Se refugia en un pueblo de la costa, donde sigue grabando sonidos. Allí, un hecho inesperado en la playa sacude su inercia frente al futuro.

BAFICI: cuánto salen las entradas y qué promociones hay vigentes