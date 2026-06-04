Por qué Mozart sigue siendo un ídolo: la belleza en tiempos de crisis

La música de Mozart representa ligereza y belleza. En tiempos de crisis sigue siendo prácticamente idolatrado. ¿Es para la gente una vía de escape de la realidad? El Festival Mozart de Wurzburgo ofrece otras respuestas.

Cuando el mundo se ve sumido en el caos, la gente busca algo a lo que aferrarse. "Sobre todo ahora, cuando el mundo está marcado por las crisis y tan amenazado por las guerras, surge un nuevo anhelo por algo que conecte a las personas", afirma Evelyn Meining, directora artística del Festival Mozart de Wurzburgo.

El genio de Wolfgang Amadeus Mozart y la belleza de su música han sido invocados repetidamente en tiempos de crisis a lo largo de los siglos. Esto sigue siendo hoy así. "Como compositor, es una figura simbólica, especialmente cuando los tiempos se perciben como sobreestimulados y polarizados", asegura Meining a DW. "Ídolo Mozart: belleza invocada" es, por tanto, el lema de este año del mayor festival Mozart en Alemania.

Mozart como ídolo de la modernidad

La fuerza y ​​la emotividad de la música de Mozart quedaron patentes en el concierto inaugural del festival, a cargo de la Orquesta Mozarteum de Salzburgo. Los músicos interpretaron la penúltima sinfonía de Mozart, en la tonalidad de Sol menor. El programa también incluyó obras de Maurice Ravel y Serguei Prokofiev, ambos grandes admiradores de Mozart.

Ravel admiraba a Mozart como un "ídolo de una época pasada". "Compartía la visión de Mozart de que la música debe encantar", sostiene Evelyn Meining. Con su obra Le Tombeau de Couperin, Ravel hace referencia al compositor barroco François Couperin. "Es una belleza musical caracterizada por la claridad, la elegancia y la linealidad melódica, muy al estilo de Mozart", explica Meining. Ravel compuso la pieza entre 1914 y 1917, durante la Primera Guerra Mundial, y la dedicó a sus amigos caídos en combate.

Por su parte, también Serguéi Prokofiev veneraba la elegancia de las sinfonías de Mozart. El ruso compuso su Segundo Concierto para Violín a mediados de la década de 1930. Tras regresar del exilio, se encontró con un régimen estalinista en Rusia que perpetraba arrestos masivos y atrocidades. Prokofiev defendió un ideal de "nueva simplicidad" y, a diferencia de sus contemporáneos de vanguardia, volvió a componer con gran expresividad melódica.

Su Concierto para violín es testimonio de ello y la solista china Tianwa Yang, cautivó al público con la belleza y la fuerza de su interpretación, desde el delicado comienzo hasta el tempestuoso final. Fue recibida con un aplauso ensordecedor.

Mozart como héroe de la crisis

Lo que hoy se percibe como bello y ligero en relación con la música de Mozart es, en realidad, profundamente elaborado y a menudo difícil de interpretar. "En su época, la música de Mozart irritaba, incluso muchas veces provocaba y abrumaba a la gente", afirma Evelyn Meining, aludiendo a sus crecientes disonancias y a su complejidad musical.

Tras la muerte de Mozart en 1791, su esposa Constanze lo elevó a la categoría de genio. A principios del siglo XIX, Europa se vio marcada por el colapso del antiguo sistema feudal tras las guerras napoleónicas. Los ciudadanos anhelaban la libertad y la unidad nacional, mientras que los príncipes buscaban restaurar el absolutismo.

En el siglo XX, tras el colapso de la vieja Europa a causa de las guerras mundiales, Mozart se convirtió en una figura venerada. "Muchos artistas e intelectuales buscaban algo que encarnara la mesura, el orden y la humanidad, y que les brindara apoyo en tiempos de caos y horror". Mozart llevó luz a aquellos tiempos oscuros, afirma Meining.

Admira a Mozart, pero no te dejes paralizar por la admiración

La violinista solista Tianwa Yang sigue viendo a Mozart como un ídolo: "Para nosotros, los músicos, es alguien de otro mundo. Alguien de otro universo". Pero no cree que haya que sentir temor o reverencia hacia él. "Cuando escuchas y te gusta su música, te sientes cerca del compositor y crees comprenderlo, aunque no siempre sea cierto. Pero existe una conexión especial con él al interpretar su música, y eso es lo que cuenta".

La violinista Tianwa Yang es la artista estrella del Festival Mozart de este año. Su repertorio se centra no solo en la música clásica, sino, sobre todo, en las obras contemporáneas. El renombrado compositor y clarinetista Jörg Widmann compuso el Estudio n.º 7 para violín solo, el "Estudio de Júpiter", especialmente para ella. Widmann también suele abordar el repertorio clásico, en este caso la Sinfonía Júpiter de Mozart, que, al igual que la Sinfonía en Sol menor, se encuentra entre las obras más famosas del compositor. La pieza se estrena el 26 de junio de 2026 en Wurzburgo.

¿Se puede derribar a Mozart de su pedestal con humor?

Mozart, como ídolo, no es intocable. Su música también debería ser accesible para los jóvenes. En su conferencia-performance humorística "Nada es sagrado", el compositor y escritor germano-turco-armenio Marc Sinan recordó que, tras los intocables "santos" de la historia de la música —Mozart, Bach y Beethoven— se esconden mecanismos de poder, cultura e historia.

Gracias a su padre alemán, Sinan estuvo expuesto a la música clásica desde muy joven. Junto con el Cuarteto Eliot, plantea interrogantes a estos gigantes de la música. "Su origen no europeo le permite conectar sus preguntas con la actualidad, en una sociedad marcada por la migración", afirma la directora artística Meining. "Le interesan las historias musicales de otros países", cierra.

Autor: Gaby Reucher; Con información de la Agencia Deutsche Welle.