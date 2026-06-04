Ucrania acuerda reconocer derechos de la minoría húngara y da un paso hacia la adhesión a la UE

FOTO DE ARCHIVO. El primer ministro húngaro, Peter Magyar, habla durante una rueda de prensa con el canciller alemán, Friedrich Merz (no en la foto), en la cancillería de Berlín, Alemania

El ​primer ministro húngaro, Peter Magyar, dijo el miércoles que Hungría y Ucrania habían alcanzado un acuerdo sobre los derechos de la ‌minoría húngara en Ucrania, ‌lo que podría permitir la aprobación del primer grupo de capítulos de negociación en las conversaciones de adhesión de Ucrania a la UE.

El acuerdo supone un posible avance en una larga disputa sobre los derechos de las minorías que había tensado las relaciones entre Budapest y Kiev y complicado el apoyo de Hungría a las aspiraciones de ​Ucrania de entrar en ⁠la UE.

Cada paso del proceso de adhesión, que se divide ‌en capítulos y grupos de cuestiones políticas, requiere la ⁠aprobación de todos los miembros de la ⁠UE.

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"Hemos logrado un avance en nuestras conversaciones con Ucrania sobre los derechos lingüísticos, culturales y educativos de la minoría étnica húngara", dijo Magyar ⁠en una publicación de Facebook durante un viaje oficial a ​París.

Magyar, que derrotó a su predecesor afín a ‌Moscú, Viktor Orbán, en las elecciones ‌de abril, declaró el martes que estaba dispuesto a reunirse con ⁠el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la próxima semana para abrir un nuevo capítulo en las relaciones si se alcanzaba un acuerdo sobre los derechos de las minorías.

El acercamiento entre Hungría y Ucrania es ​fundamental para ‌el respaldo de la Unión Europea a Kiev en la guerra de Rusia en Ucrania, ya que Orbán se ha opuesto al flujo de miles de millones de euros en ayuda a Ucrania y a su adhesión a la UE.

Aunque ⁠Magyar adopta un enfoque menos conflictivo hacia Kiev, ha repetido en varias ocasiones que es esencial que se avance en los derechos de los cerca de 100.000 húngaros étnicos de Ucrania a utilizar su lengua materna para que Budapest acepte la adhesión de Ucrania a la UE.

Magyar dijo que, según el acuerdo, Ucrania restablecerá un sistema de escuelas para las minorías ‌étnicas, y los niños podrán utilizar su lengua materna en todos los entornos escolares.

Los estudiantes de etnia húngara también podrán utilizar los símbolos nacionales y las banderas húngaras durante las celebraciones y realizar sus exámenes en húngaro.

"100.000 húngaros recuperarán sus derechos fundamentales", afirmó Magyar, que añadió que ‌Ucrania acordó consagrar los términos de este acuerdo en la legislación, así como en su plan de acción para las negociaciones de adhesión a la ‌UE.

Si eso ocurre, ⁠dijo Magyar, Hungría apoyaría la apertura del primer capítulo de las negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE. ​Sin embargo, su Gobierno no apoya la aceleración de las negociaciones de adhesión de Ucrania.

Con información de Reuters