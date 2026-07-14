Se filtraron terribles chats entre una figura de LN+ y la amante de su marido: "Zorra"

En LAM mostraron las capturas del violentísimo cruce entre la famosa conductora de LN+ y la tercera en discordia tras el escándalo por la infidelidad.

A un año de que estallara el escándalo por la infidelidad de Diego Brancatelli a Cecilia Insinga (actual conductora de LN+) con Luciana Elbusto, la polémica sumó un capítulo de altísimo voltaje. En las últimas horas, en LAM (América TV), Ángel de Brito sacó a la luz una tanda de chats filtrados entre la periodista de eltrece y la tercera en discordia, con idas y vueltas donde la furia, los insultos y las amenazas se robaron todo el protagonismo.

El cruce estalló cuando Elbusto subió una historia a su Instagram dejando expuesto un tremendo mensaje que había recibido: "Deseo que te mueras hija de mil put...". Aunque en su momento no se sabía de quién venía, la filtración de la charla completa en el programa de espectáculos confirmó que la emisora de ese exabrupto fue, ni más ni menos, que la propia Insinga.

En LAM mostraron las capturas del violentísimo cruce entre la famosa conductora de LN+ y la tercera en discordia tras el escándalo por la infidelidad.

"Me chupa un ovario, conch... Atendé, ya que tuviste ovarios. Te voy a llamar hasta que me atiendas", arranca uno de los mensajes más duros que Cecilia le mandó a la amante de su marido. Pero la bronca no quedó ahí. En otra de las capturas, la ex cronista de eltrece apuntó directo contra el trabajo de la otra parte: "No manches la profesión. Hablar de la gente no es hacer periodismo, es ser una mier... Como lo que te dedicás a ser vos en la vida y en la profesión".

En LAM mostraron las capturas del violentísimo cruce entre la famosa conductora de LN+ y la tercera en discordia tras el escándalo por la infidelidad.

A medida que pasaban los minutos en la pantalla de América, los mensajes mostrados por la producción de de Brito subían de tono de manera drástica, dejando en claro que la relación entre ambas está totalmente rota y con las heridas de la traición a flor de piel.

En LAM mostraron las capturas del violentísimo cruce entre la famosa conductora de LN+ y la tercera en discordia tras el escándalo por la infidelidad.

Más detalles de los chats entre Luciana Elbusto y Cecilia Insinga

"Mudita resultaste. Ja, ja. Tanto ovario, tanto ovario y ahora ¿qué pasa? ¿Te comés los mocos?", la chicaneó Insinga a Elbusto en medio de varios chats borrados. Para rematar la seguidilla de furiosos descargos, la esposa de Brancatelli cerró sin filtro: "Y obvio que deseo que te pase lo peor que te pueda pasar, ya que sos tan zorra filtrá esos chats también así te hacés más famosa de lo que te hiciste, forr.., hija de mil put...".

En LAM mostraron las capturas del violentísimo cruce entre la famosa conductora de LN+ y la tercera en discordia tras el escándalo por la infidelidad.

La durísima conversación, que incluyó llamadas perdidas de Insinga buscando una confrontación directa y la advertencia de que la iba a "llamar hasta que atienda", volvió a poner en el centro del mapa un escándalo que parecía haber mermado, pero que demostró que puertas adentro sigue al rojo vivo.