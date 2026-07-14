Un hombre habla por teléfono móvil mientras camina por la playa de El Rinconcillo, con el Peñón de Gibraltar al fondo, en Algeciras, provincia de Cádiz, sur de España

Reino Unido y la Unión Europea firmaron oficialmente el martes ‌un tratado ‌sobre el estatuto de Gibraltar, tras el acuerdo alcanzado el año pasado con el objetivo de facilitar los cruces fronterizos y poner fin a años de incertidumbre política ​en torno ⁠al territorio británico de ultramar.

El ‌tratado fue firmado en Bruselas ⁠por el comisario ⁠europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, el ministro de Estado británico para Europa, Stephen ⁠Doughty, el ministro de ​Asuntos Exteriores español, José ‌Manuel Albares Bueno, y ‌el ministro principal de Gibraltar, Fabián ⁠Picardo.

Los residentes de Gibraltar pueden cruzar a España utilizando sus tarjetas de residencia sin necesidad ​de que ‌se les selle el pasaporte, mientras que los ciudadanos españoles pueden cruzar utilizando su documento nacional de identidad.

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Quienes lleguen ⁠al aeropuerto de Gibraltar deberán mostrar sus pasaportes tanto a los agentes fronterizos de Gibraltar como a los españoles, y Reino Unido desea implantar un sistema similar al que utiliza ‌la policía francesa en la estación de tren de St Pancras, en Londres, para el servicio del Eurostar.

Reino Unido se hizo con Gibraltar —un enclave ‌de gran importancia estratégica situado en el extremo sur de España— en el ‌Tratado ⁠de Utrecht de 1713, que puso fin a la ​Guerra de Sucesión española.

Con información de Reuters