Reapareció Skay Beilinson y lo que dijo causó furor en el rock nacional: "Te hacés el pelotudo"

Skay Beilinson bindó una entrevista reciente con una desopilante anécdota.

Skay Beilinson es una de las figuras del rock nacional por haber sido el guitarrista de una histórica banda como Los Redondos. A lo largo de su carrera, continuó ligado a la música bajo su proyecto solista y en esta oportunidad, su nombre viene de resonar en el ambiente por haber dado una entrevista reciente con una anécdota que despertó todo tipo de reacciones.

En diálogo con un ciclo radial donde se encuentra el reconocido productor José Palazzo, Skay Beilinson repasó su actualidad en la música y aprovecharon para hablar distendido sobre un tema en particular. "¿No sos como un fantasma? Yo a Skay lo veo arriba del escenario y es un tipo, le sacás el pañuelo en algún momento el sombrero, te cruza al lado y Skay se puede tomar o el colectivo en Córdoba o en cualquier lado", dijo uno de los panelistas.

"De hecho lo hago", afirmó Skay. "Lo cual es muy interesante porque cuando la gente te mira a veces no sabe si sos o no sos. Y se te queda mirando. Te hacés el pelotudo y pasás perfectamente", acotó el guitarrista. "¿Vos no disfrutás de ese momento?", le consultaron. Y aseguró: "Absolutamente".

Además, dijo que cuando le preguntan si es o no Skay Beilinson, se desentiende y pregunta "¿quién? No lo conozco", para pasar desapercibido entre la gente y llevar una vida convencional, algo que, por ejemplo El Indio Solari, no pudo hacer. "Arrancá con odontólogo que no le errás que tenés una cara de odontólogo bárbara", lanzó Palazzo para la risa de todos en el estudio.

Así está hoy El Indio Solari: las fotos que compartió

A los 76 años, El Indio Solari continúa presente a través de sus publicaciones en redes sociales, donde suele compartir imágenes que van desde momentos en su hogar hasta escenas en un estudio rodeado de instrumentos. En 2023, el músico anunció su retiro definitivo de los escenarios para enfocarse en su salud, tras haber sido diagnosticado con Párkinson en 2016.

El viernes 25 de julio por la tarde, el artista sorprendió al mundo del rock nacional con un posteo que generó gran repercusión. "Algunas imágenes de estos días", escribió El Indio, acompañando la frase con fotos en las que aparece de manera sencilla junto a diferentes instrumentos. Estas postales dieron una muestra de cómo se encuentra actualmente una de las figuras más emblemáticas de la música argentina.