Tenía 63 años: murió un histórico del rock nacional y hay dolor en la música

Inmenso dolor en el rock nacional por la muerte de un histórico.

El último domingo por la tarde se confirmó la triste noticia: Lucio Mazaira, uno de los bateristas más influyentes del rock argentino, falleció a los 63 años. La información fue dada a conocer por la reconocida percusionista Andrea Álvarez a través de sus redes sociales, generando una ola de mensajes de despedida y reconocimiento.

Andrea Álvarez, quien compartió escenario con Mazaira en las bandas El Pentágono y Sal y Pimienta, se expresó con emoción: “No solamente fue el baterista más grande que tuvimos en el país, fue también mi primer amor”. Además, destacó su talento único al asegurar que “Lucio no era de este planeta, estaba totalmente fuera de lugar, volaba diferente y podía ir de la luz más brillante a la oscuridad más profunda sin pausa”.

La trayectoria de Mazaira fue extensa y diversa. Formó parte de emblemáticas agrupaciones como Riff y Suéter, y acompañó a figuras como Luis Alberto Spinetta, Celeste Carballo —quien además era su tía— y Alejandro Lerner, entre otros referentes de la música nacional. Su nombre quedó marcado en la historia del rock por su versatilidad y sensibilidad en la batería.

La historia de Lucio Mazaira en el rock nacional

Su carrera comenzó muy joven, cuando tenía apenas 12 años. Según contó en el libro Esta noche toca Charly, su debut en grandes escenarios fue con Sui Generis. Durante un show, el baterista Juan Rodríguez le pidió que tocara en su lugar sin haber probado antes la batería. “La gente me ovacionó”, recordó Mazaira, reflejando desde temprano su enorme talento y carisma.

En las últimas horas, músicos, fanáticos y colegas se sumaron a los homenajes en redes sociales, destacando no solo su virtuosismo sino también su personalidad única y profunda conexión con la música. Lucio Mazaira deja un legado imborrable que seguirá inspirando a nuevas generaciones del rock nacional.