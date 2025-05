Qué dijo José Palazzo en medio de una entrevista.

José Palazzo es uno de los productores de recitales y festivales masivos más reconocidos de país y en el último tiempo, se lo vio dando varias entrevistas sobre la escena del rock nacional actual y detalles vinculados a la realización de algunos espectáculos. En este marco, habló de nada menos que dos exponentes de la música en Argentina como El Indio Solari y Skay Beilinson, con un testimonio que despertó todo tipo de reacciones en el ambiente.

Sin dudas que hay muchos exponentes del rock nacional en Argentina y una de las bandas referentes es Los Redondos. Por su parte, José Palazzo, quien tuvo intimidad con varios de los artistas y grupos con historia de la música, aprovechó para ventilar un detalle del Indio Solari y Skay a través de una entrevista brindada recientemente.

"El líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota es Carmen Castro. Fue la persona que orientó el rumbo desde lo administrativo, desde la producción, desde la técnica, desde los pasos a seguir", lanzó Palazzo refiriéndose a la famosa "Negra" Poli, la mánager de la banda. "Cerebro intelectual: El Indio; y el cerebro musical Skay", agregó.

"Cada uno con un patrón distinto, pero lo que La Negra decía era lo que se hacía. Y mal no le fue, gordito... como decía Alfonsín", indicó Palazzo destacando el rol de la representante de Los Redondos, independientemente del talento musical de todos. "Entonces es impresionante además escucharla. Vos no sabés lo que la quiero a esa mujer, la amo tanto que se me pone la piel de gallina", sumó con la voz quebrada.

La reciente foto del Indio Solari en medio del anuncio del show de Los Fundamentalistas

El Indio Solari estuvo en el centro del rock nacional no solo por lo que dijo Palazzo, sino también porque se mantiene activo en sus redes sociales. Cada tanto, publica imágenes suyas o vinculadas a recitales de Los Redondos. En este caso, en horas del mediodía del miércoles 21 de mayo, la foto que decidió exponer alimentó una ilusión que el ambiente del rock nacional mantiene latente: que vuelva a los escenarios.

El cantante se mostró sentado, con una guitarra eléctrica en su mano y anteojos de sol puestos. Sin dudas que el posteo recibió muchos comentarios y entre ellos, hubo fanáticos que lo imaginaron presente en el recital de Los Fundamentalistas, teniendo en cuenta que el martes 20, anunciaron que van a presentarse en el Estadio Único de La Plata el 6 de diciembre. Cabe recordar que El Indio anunció su retiro de los escenarios en 2023 a raíz del diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. "Llegas a aparecer el 6/12 que no puedo ir y en ese instante me ahogo en el Río Salado. Te lo advierto"; "Que bien estás para diciembre Indio querido"; "Te amo Indio de mi corazón. Vamos con esa lista de temas para el 6 /12"; fueron algunos de los comentarios expresados.