El Reloj es una de las bandas pioneras del rock pesado que tuvo su esplendor durante la década del 70.

El Reloj es una de las bandas históricas de la música argentina nacida en Lomas del Mirador, partido de La Matanza, y vienen de estar en el centro del ambiente de la cultura por su aparición en el soundtrack de El Eternatuta, la serie furor en las plataformas. Pioneros del rock pesado, dialogaron con El Destape y expresaron sus sensaciones en torno a la reivindicación que tuvieron en este último tiempo tras 53 años de carrera. "Lamentablemente el reconocimiento llegó un poco tarde, pero llegó al fin. Por eso después de tanto tiempo nosotros nos sentimos totalmente halagados", expresaron.

La fiebre de El Eternauta todavía sigue tras su estreno el pasado miércoles 30 de abril. Una de las cosas que se destacó fue esa pizca de "argentinidad" que se le puso a la serie, ya sea en el guion y también en el soundtrack conformado por artistas y bandas nacionales, como Carlos Gardel, Soda Stereo, Mercedes Sosa, Manal y El Reloj, entre otras. Una de las pocas que sigue vigente es El Reloj: Eduardo Frezza y Osvaldo Zabala dialogaron con El Destape y no solo repasaron su carrera en el mundo de la música, sino que se mostraron conmovidos por el reconocimiento.

"Después de tener tantos años, porque tenemos 53 años de trabajo ininterrumpidos pero con diferentes cambios, esto es una explosión importante para nosotros, algo fuera de serie que nos vino como un regalo y nos cayó, así que estamos muy felices", indicaron. Las canciones de El Reloj que suenan son Alguien más en quien confiar en el capítulo 1, cuando se disponen a jugar al truco; y Blues del Atardecer en el capítulo 6, el último. "Yo no tengo ningún tipo de resentimiento de ninguna forma. Para mi esto es una bendición. Las cosas llegan. Los grandes aprendizajes que tuvimos... es un bálsamo para nosotros", agregaron.

"Justamente el tema de la palabra reivindicación es bien oportuna porque no solamente a nosotros nos da satisfacción, sino seguramente a todos los músicos que participan de esta obra de nuestra generación", precisaron, teniendo en cuenta que el furor suyo fue en la década del 70 en sintonía con bandas como Pescado Rabioso, Almendra y Manal. De hecho, el baterista "Locomotora" Espósito, cuyo apodo fue puesto por Pappo, impulsó el doble bombo en el país. Además, Eduardo y Osvaldo mencionaron en más de una oportunidad a Fernando "Willy" Gardi, uno de los fundadores y parte esencial del grupo en varios discos: él y Eduardo compusieron Blues del Atardecer, que aparece en El Eternauta.

En el año 1995, Gardi perdió la vida en un accidente de tránsito causando conmoción en el ambiente del rock argentino. Años más tarde, falleció el tecladista Luis Valenti en 2004 y en 2016 "Locomotora" Espósito. En medio de idas y vueltas, con integrantes que fueron cambiando a lo largo de los años, ese mismo año se reunieron Frezza y Zabala para volver a tocar y reivindicar los clásicos temas hasta la actualidad, ya que se mantienen activos con una intensa vorágine de actividades. "No sé si habrá alguna otra banda vigente en este momento de las que participan en la serie, pero nosotros nos sentimos especialmente beneficiados justamente por eso por ser casi la única banda vigente que hoy en día sigue tocando", dijeron.

Durante los 53 años ininterrumpidos de carrera no solo estuvieron trabajando en El Reloj, sino también con otros proyectos paralelos, manteniendo una constancia en el rubro artístico. "Lamentablemente el reconocimiento llegó un poco tarde, pero llegó al fin. Por eso después de tanto tiempo nosotros nos sentimos totalmente halagados. Orgullosos de que la gente nos reconozca a pesar del tiempo que ha pasado. Se siente eso, inclusive en el público joven que nos está descubriendo y está viendo que algo que parece totalmente actual pero está hecho hace 50 años, y eso es totalmente sorprendente para la gente joven", sostuvieron.

La importancia de la argentinidad en El Eternauta

Tanto Osvaldo Zabala como Eduardo Frezza sostuvieron que se sintieron identificados con los argentinismos de la serie. "Totalmente. La argentinidad al palo, como dijo alguien. Y en este caso está totalmente manifestada en la serie. Aparte lo que me pareció muy importante es la unidad de las personas al tener un estado de supervivencia. Uno solo no hace nada. Por eso el tema nuestro que dice 'no estoy solo' -se llama Blues del Atardecer- amalgama justo. Eso lo noté muy importante", consideraron.

Qué piensan sobre el rock argentino actual

Sin dudas que la historia del rock nacional pone a artistas y bandas como Charly García, Luis Alberto Spinetta, Divididos, Gustavo Cerati, Viejas Locas, entre otros, en lo más alto. También hay un resurgir de este sonido en la actualidad, con grupos como Conociendo Rusia, Winona Riders, Fonso y Las Paritarias, Marilina Bertoldi, Eruca Sativa, El Plan de la Mariposa, Él Mató A Un Policía Motorizado y más, pero sin llegar a ser mainstream como antes.

"Le falta difusión y por eso está todo tan dividido. Los medios tienen parte de responsabilidad y las producciones también. Van atrás del que vende más y no se fijan en parte artística. Lo que es rock, aparte de estar dividido, hay nuevas ramas del rock que están medio disfrazadas y no son la esencia del rock. No sé si llamarlo decadencia, pero por ahí cerca debe andar", opinaron. Además, resaltaron que para ellos hace falta "pasión por la música". Y profundizaron: "Que miren para adentro para ser creativos, para que puedan sacar música de los músicos mismos. A veces se copia mucho lo que está, por eso hay tanta gente que hace covers, escuchan algo conocido y hacen todo eso. No estoy en contra, pero… veo que no están mirando para adentro para crear música nueva".

Eduardo Frezza y Osvaldo Zabala son las caras visibles de El Reloj.

Sin embargo, tanto Eduardo como Osvaldo destacaron que el presente artístico actual en Argentina está marcado por más estudio entre los jóvenes. "Cosa que antes no sucedía, y en eso yo veo un futuro provisorio. Es muy bueno. Si nosotros quizás hubiésemos estudiado música desde chicos, por ahí la historia sería otra. Tuvimos suerte de tener una banda que logró convocar, hacer cosas importantes, pero el futuro de la cultura y la música está en el estudio, en la investigación", precisaron.

Cómo se llevan con el paso del tiempo

Eduardo y Osvaldo, ambos de 74 años, profundizaron acerca del paso del tiempo después de 53 años ininterrumpidos de carrera donde todavía siguen vigentes, ya que tienen una agenda marcada por varios recitales durante este 2025. "Estamos bien. Como personas veteranas, grandes, tenemos los problemas que tiene cualquier persona de nuestra edad, en nuestro cuerpo, pero a nivel artístico y musical nos sentimos totalmente renovados día a día", expresaron.

"Lo más importante es seguir teniendo ganas. No creo que haya muchos músicos de nuestra edad que tenga tantas ganas de hacer cosas. Más vale los hay, pero que tienen ideas más del momento, de juntarse para tocar, divertirse un rato, pasarla bien con su músico preferido, pero no tiene planes a futuro y nosotros sí lo tenemos. Eso es el tesoro que más preciamos", remarcaron los artistas. Y concluyeron: "El tiempo es muy importante, no perder el tiempo. Y vivir el presente. Eso es lo que nos hace estar a cuerpo presente, haciendo todo lo que estamos haciendo y disfrutarlo ahora, porque después el tiempo pasa y si no disfrutás, te pasó por arriba. Te vas volviendo viejo, ja".