Santiago del Estero impulsa un reclamo en el Congreso por tarifas energéticas diferenciales para el Norte Grande

El defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Luis Ger, encabezó un nuevo reclamo institucional para exigir una tarifa energética diferencial para las provincias del Norte Grande y cuestionar las políticas nacionales que, según advirtió, continúan perjudicando a millones de usuarios de la región.

La iniciativa fue impulsada en conjunto con el defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, mediante resoluciones remitidas a las presidencias de ambas cámaras del Congreso de la Nación, a comisiones legislativas estratégicas y a las defensorías del Pueblo del NEA y NOA. El objetivo es consolidar una posición común en defensa de los usuarios de las provincias del norte argentino frente al esquema actual de subsidios energéticos.

En el documento, ambos organismos expresaron su rechazo a cualquier intento de reducir los beneficios del régimen de zona fría, pero al mismo tiempo reclamaron la creación de una tarifa diferencial para las zonas cálidas, donde las altas temperaturas obligan a un consumo eléctrico mucho mayor durante gran parte del año.

Desde la Defensoría santiagueña remarcaron que el debate debe contemplar las condiciones climáticas de cada región. En ese sentido, advirtieron que "la energía eléctrica no es un privilegio, sino un derecho esencial para una vida digna" y sostuvieron que "una Argentina federal no puede construirse castigando a las provincias del norte ni condenando a millones de argentinos a elegir entre alimentarse o soportar temperaturas extremas sin acceso razonable a electricidad o gas".

Ger y Gialluca cuestionaron además el diseño actual de las políticas energéticas nacionales, al considerar que desconocen la realidad de las provincias del interior profundo. En el texto enviado al Congreso señalaron que "así como en el sur el gas es indispensable para sobrevivir al frío extremo, en el Norte Argentino la energía eléctrica constituye una necesidad vital frente a temperaturas agobiantes que durante extensos períodos del año superan ampliamente los 40 grados de sensación térmica".

Las defensorías también apuntaron contra los criterios utilizados para definir los subsidios energéticos. Según indicaron, "pretender analizar el consumo energético del NEA y NOA bajo parámetros diseñados desde la lógica centralista de CABA implica una grave injusticia social y federal".

En esa línea, explicaron que los hogares del Norte Grande no registran consumos elevados por comodidad, sino por necesidad. "Las familias del norte no consumen más electricidad por lujo. Lo hacen porque las condiciones climáticas las obligan a utilizar ventiladores, aires acondicionados, bombas de agua y sistemas básicos de ventilación para proteger la salud de niños, adultos mayores y personas electrodependientes", remarcaron.

El reclamo también incluye la ampliación de los bloques subsidiados de consumo eléctrico. De acuerdo con los defensores, una familia tipo del NEA o NOA puede registrar consumos de entre 500 y 850 kilovatios hora mensuales utilizando únicamente equipamiento esencial. Sin embargo, advirtieron que "el esquema nacional fija bloques subsidiados absolutamente insuficientes para la realidad climática regional, provocando que millones de usuarios terminen pagando tarifas imposibles de afrontar".

Por último, Luis Ger y José Leonardo Gialluca reclamaron que la pobreza energética sea reconocida como un criterio central para el diseño de las políticas públicas y reiteraron que el acceso a la energía debe ser garantizado bajo criterios de equidad territorial. Para las defensorías, la discusión no es únicamente económica, sino también social, sanitaria y federal, ya que afecta directamente la calidad de vida de millones de habitantes del Norte Grande argentino.

Diputados dio media sanción a

El reclamo impulsado por el defensor del Pueblo de Santiago del Estero se produce además luego de que los siete diputados nacionales santiagueños rechazaran en la Cámara de Diputados el proyecto que modifica el régimen de Zonas Frías. Los legisladores de la provincia votaron en contra de la iniciativa que reduce subsidios al gas natural y que fue aprobada por 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones.

La propuesta impulsada por La Libertad Avanza apunta a reducir el alcance del beneficio que desde 2021 alcanzó a millones de hogares incorporados al esquema de descuentos en las tarifas de gas.

La reforma del Gobierno, si finalmente es sancionada por el Senado, impactará sobre municipios y departamentos de 10 provincias que actualmente forman parte del esquema ampliado de Zona Fría o que sufrirán cambios en el cálculo del subsidio.

Las provincias provincias argentinas alcanzadas por el posible recorte al subsidio del gas son: