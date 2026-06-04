Entradas para Redd Kross en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca

Redd Kross, mítica banda de rock estadounidense.

Como un acontecimiento histórico para los amantes del rock locales, Redd Kross, la mítica banda de rock alternativo estadounidense, se presentará por primera vez en Argentina. El esperado encuentro con sus seguidores se llevará a cabo el miércoles 24 de junio a partir de las 19:00 horas. El escenario elegido para albergar este show de energía, guitarras afiladas y melodías memorables es Uniclub, la reconocida sala de conciertos ubicada en Guardia Vieja 3360, en pleno barrio del Abasto de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Dónde comprar entradas, precios y servicio?

Las entradas anticipadas para presenciar este debut ya se encuentran disponibles para comprar. Los fanáticos e interesados pueden adquirirlas de manera online y digital ingresando a la plataforma web oficial de Alpogo. El proceso de compra es sumamente sencillo: basta con crearse un usuario, seleccionar el evento de la banda y el número de tickets deseados, para luego abonar a través de los diversos medios de pago digitales que ofrece el sitio.

Respecto al valor de las localidades, los precios varían según las distintas etapas de preventa lanzadas por la organización del show. El precio actual es de $90,000. Cabe recordar que, como es habitual en la adquisición de boletos mediante plataformas virtuales de espectáculos, al costo neto de la entrada se le debe sumar un recargo extra en concepto de costo de servicio aplicado por la ticketera.

Redd Kross se prepara para su primer recital en Buenos Aires.

Cuatro décadas de distorsión y frescura pop

La trayectoria de los hermanos Jeff y Steven McDonald es monumental. Comenzaron su camino musical a fines de los años 70 en Hawthorne, California, siendo apenas unos adolescentes. En sus inicios, tuvieron el privilegio de telonear a los icónicos Black Flag, mutando rápidamente desde un punk rock visceral hacia un pop directo y psicodélico. A lo largo de sus 45 años de carrera, Redd Kross ha eludido los encasillamientos, consolidando un sonido único que fusiona el power pop con el glam y la distorsión, todo condimentado con un humor rebelde.

La formación actual llega en un momento de absoluta madurez artística, impulsada por el lanzamiento de su aclamado disco doble homónimo grabado con Josh Klinghoffer y el estreno del documental Born Innocent. Acompañados por los virtuosos Jason Shapiro y Dale Crover (histórico baterista de Melvins), los McDonald arriban a Buenos Aires listos para demostrar por qué siguen siendo una banda de culto imprescindible.