Incendio en el Shopping Abasto: un quemado, un intoxicado y seis afectados por el humo

Un incendio se desató este sábado al mediodía en el complejo de cines Hoyts, dentro del Shopping Abasto, y dejó a dos personas con quemaduras que debieron ser trasladadas a un hospital. En total, hubo ocho atendidos por personal del SAME tras haber inhalado humo y estar cerca de las llamas. También se evacuó de forma parcial todo el sector afectado.

Cerca del mediodía, empleados advirtieron un principio de incendio sobre una freidora en el tercer piso del complejo de cines. Las llamas tomaron rápidamente parte del mobiliario de la boletería, cerca del acceso principal de los espectadores. Antes de que lleguen los bomberos, los empleados ya habían utilizado los extintores para apagar el foco, según el parte policial al que accedió El Destape.

Tras dar aviso a emergencias, personal del SAME arribó al lugar para asistir a ocho personas que estuvieron expuestas al humo. Según Noticias Argentinas, dos de ellos fueron trasladados por la ambulancia de Paramedic a la ART, uno de 21 años con inhalación de humo y otro 40 años con intoxicación y quemadura grado A. Otras cuatro personas recibieron oxígeno en el lugar y a dos se les realizó control clínico.

Qué pasó en el shopping

Luego del siniestro, autoridades de bomberos y policía realizaron una evacuación parcial del sector afectado y una inspección general del establecimiento para descartar riesgos. El procedimiento incluyó una evacuación parcial de todo el sector afectado.

En videos difundidos en redes sociales se observa el hall del tercer piso del shopping con humo, mientras la Policía de la Ciudad se sumaba al oeprativo y los empleados abandonaban el lugar. De acuerdo con la información oficial, el siniestro no alcanzó las salas de proyección y el resto de las áreas del Shopping Abasto continuó con su dinámica habitual.