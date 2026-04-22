Tragedia en Córdoba: un hombre murió calcinado en su casa tras la explosión de una garrafa

Esta mañana se registraron dos incendios en Córdoba que generaron consternación en los vecinos: fallecieron dos personas mayores en sus domicilios producto del avance del fuego. El primero tuvo lugar en la capital de la provincia y se trata de un anciano víctima de la presunta explosión de una garrafa dispuesta en su vivienda ubicada en la calle Eugenio Pizolatto al 6300 del barrio El Cerrito.

Fue una llamada al 911 la que alertó a la policía sobre lo que estaba sucediendo en el lugar. Un grupo de efectivos ingresó y constató que el fuego había consumido una de las habitaciones en su totalidad. A medida que avanzó el operativo lograron encontrar el cuerpo de un hombre mayor completamente incinerado debajo de los escombros. Luego se confirmó que se trataba del dueño de la propiedad.

Si bien parte de la estructura de la casa sigue en pie, un informe detallado de Bomberos solicitó la intervención de Defensa Civil por un posible peligro de derrumbe. Por otro lado, las pericias iniciales sobre el incendio indicaron que la causa del mismo puede estar vinculada a la explosión de una garrafa.

Segundo incendio en Córdoba: investigan las causas

Prácticamente al mismo tiempo, es decir, en horas de la madrugada ,se registró otro incendio en Córdoba, en esta ocasión, en una casa de la ciudad de San Francisco, a 206 kilómetros aproximadamente de la capital cordobesa. En este caso, las autoridades policiales hallaron el cuerpo de una mujer y de acuerdo a lo comentado por Bomberos Voluntarios -que trabajaron en la propiedad de Tucumán al 1100- se trataba de un incendio de gran magnitud. El operativo duró varias horas por el altísimo alcance de las llamas. La Justicia de Córdoba investiga el hecho y trata de determinar qué habría provocado el incendio y descartar así cualquier tipo de delito o participación de terceros.

Incendio en el Edificio Libertad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

El pasado lunes 19 de abril se produjo un incendio en el Edificio Libertad, sede de la Armada Argentina, ubicado en la calle Comodoro Py al 200. El fuego se concentró en los pisos 12, 13 y 14. En esas oficinas, no solo había material combustible, también se encontraban una serie de depósitos. Por prevención, se puso en marcha la evacuación de 75 personas y el personal médico brindó atención a 5 individuos que resultaron heridos.