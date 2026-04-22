WhatsApp Plus ya es una realidad: cómo es el servicio pago de la app de mensajería

Aclaración importante antes de todo: esto no es el "WhatsApp Plus" modificado que circula como APK no oficial. Es importante no confundir esta suscripción en pruebas con las versiones modificadas conocidas como WhatsApp Plus APK. A diferencia de esas versiones, la propuesta oficial mantiene intactas funciones clave como el cifrado de extremo a extremo y añade únicamente características opcionales sin comprometer la seguridad del usuario.

Qué incluye la suscripción

El eje central de WhatsApp Plus es la personalización visual. WhatsApp Plus permite modificar 18 temas de colores, cambiando el clásico verde del entorno por una gama diversa que afecta el aspecto de botones, burbujas de chat y otros elementos visuales. Además, los suscriptores pueden cambiar el icono de la aplicación en el menú principal de su teléfono.

También incluye contenido exclusivo y mejoras organizativas. La suscripción da acceso a packs de stickers premium y a una selección de 14 nuevos iconos de la aplicación y una biblioteca de diez tonos de llamada. A ello se une la posibilidad de fijar hasta 20 conversaciones y la posibilidad de aplicar las personalizaciones a listas de conversaciones.

Lo que no cambia con la suscripción

Las funciones de comunicación siguen siendo completamente gratuitas. Solo amplía las opciones de personalización, y puede seguir usándose WhatsApp de manera gratuita, ya que las funciones de comunicación se mantienen intactas. Mensajes, llamadas, videollamadas y cifrado de extremo a extremo no se tocan.

La polémica: pagás y seguís viendo publicidad

Uno de los puntos más criticados de WhatsApp Plus es que la suscripción no elimina los anuncios. Para quienes buscan una experiencia completamente libre de anuncios, existe una suscripción adicional que ronda los 4 euros mensuales. El resultado es un sistema de monetización escalonado: quienes deseen tanto la personalización de WhatsApp Plus como la eliminación de anuncios deberán abonar un total de 6,49 euros al mes.

Cuándo llega a Argentina

Por ahora el servicio está disponible solo en Europa, a 2,49 euros mensuales con renovación automática. WhatsApp Plus comenzará a desplegarse en América Latina dentro de los próximos días. El lanzamiento comenzó con usuarios de Android; la versión para iPhone llegará más adelante. Los precios para la región todavía no fueron confirmados oficialmente.