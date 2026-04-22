Así podés medir la distancia entre dos puntos en Google Maps en tu celular

El proceso es simple y funciona con una especie de “regla” integrada en el mapa.

Cómo medir la distancia entre dos puntos en Google Maps es una función poco conocida pero muy útil, tanto en PC como en el celular. A diferencia de las rutas tradicionales —que siguen calles y caminos— esta herramienta permite calcular distancias en línea recta o con múltiples puntos personalizados, ideal para estimaciones más precisas.

El proceso es simple y funciona con una especie de “regla” integrada en el mapa. Podés usarla para medir desde trayectos cortos hasta distancias largas entre ciudades, agregando tantos puntos como necesites para ajustar el recorrido. Además, la plataforma muestra automáticamente el total acumulado, lo que facilita obtener un cálculo rápido sin herramientas externas.

Cómo medir distancias en la computadora

Desde la versión web de Google Maps, el procedimiento arranca con un clic derecho sobre el punto de inicio. En el menú contextual, hay que elegir la opción “Medir distancia”. Luego, simplemente hacés clic en otro punto del mapa para trazar la línea y ver la distancia entre ambos.

Una de las ventajas es que podés agregar más puntos para crear un recorrido personalizado. Cada segmento se suma al total, que aparece en la parte inferior de la pantalla. También es posible mover los puntos si te equivocaste o querés ajustar la medición. Para finalizar, se puede cerrar la herramienta desde el mismo panel.

Esta función convierte a Google Maps en una herramienta mucho más versátil.

Cómo medir distancias desde el celular

En la app móvil, el proceso cambia levemente. Primero, hay que mantener presionado el punto de inicio hasta que aparezca un marcador. Después, se accede a la opción “Medir distancia” desde el panel de información.

A partir de ahí, el mapa muestra un cursor que indica el siguiente punto. Moviendo el mapa y tocando “Añadir punto”, podés ir sumando tramos para calcular distancias más complejas. El total se actualiza en tiempo real en la parte inferior de la pantalla, lo que permite hacer ajustes sobre la marcha.

En resumen, esta función convierte a Google Maps en una herramienta mucho más versátil de lo que parece, ideal tanto para uso cotidiano como para planificación más detallada.