Nieve, ballenas y descuentos turísticos: Chubut presentó su temporada de invierno para 2026

El Gobierno de Chubut presentó oficialmente la Temporada de Invierno 2026 con una propuesta que combina algunos de los principales atractivos naturales y turísticos de la Patagonia. La provincia buscará posicionarse durante los próximos meses como uno de los destinos más completos del país a partir de una oferta que integra nieve, avistaje de fauna marina, turismo de naturaleza, patrimonio histórico y promociones especiales para visitantes.

El lanzamiento se realizó en la Ciudad de Buenos Aires ante operadores turísticos, representantes del sector privado, medios de comunicación y autoridades provinciales. Durante la presentación se destacó la diversidad de experiencias que ofrece el territorio chubutense, desde la cordillera hasta la costa atlántica, con propuestas para distintos perfiles de viajeros.

Uno de los aspectos que concentró la atención fue el reciente registro de una ballena azul en aguas del Parque Patagonia Azul. El hallazgo fue considerado un acontecimiento de relevancia internacional y refuerza el posicionamiento de Chubut como uno de los principales destinos de turismo de naturaleza y observación de cetáceos del hemisferio sur.

A este atractivo se suma la tradicional temporada de avistaje de ballenas en Puerto Madryn y Península Valdés, una de las actividades más reconocidas del turismo argentino y que cada año atrae a miles de visitantes nacionales y extranjeros. La posibilidad de observar ballenas francas australes en su hábitat natural continúa siendo uno de los principales motores de la actividad turística provincial.

La oferta de invierno también tendrá como protagonista al Centro de Actividades de Montaña La Hoya, ubicado a pocos kilómetros de Esquel. El complejo es uno de los centros de esquí más importantes del país y se distingue por la calidad y permanencia de su nieve, además de contar con propuestas para esquiadores principiantes y experimentados.

Otro de los destinos destacados es el Parque Nacional Los Alerces, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. El área protegida alberga ejemplares de alerce con más de dos mil años de antigüedad y ofrece paisajes que combinan bosques, lagos y montañas, convirtiéndose en uno de los principales emblemas naturales de la Patagonia.

La propuesta turística provincial también incluye a La Trochita, el histórico tren a vapor que atraviesa la estepa patagónica y que constituye uno de los atractivos culturales más importantes de la región. Su recorrido permite a los visitantes revivir parte de la historia ferroviaria argentina mientras disfrutan de escenarios naturales únicos.

Promociones y beneficios para turistas

Con el objetivo de incentivar el turismo durante la temporada, la Provincia impulsará además una serie de beneficios a través del Banco del Chubut. Las promociones contemplan descuentos y financiación para hospedajes, gastronomía, actividades recreativas y propuestas vinculadas al turismo de nieve.

Entre los beneficios se destacan descuentos en hoteles adheridos, promociones especiales en establecimientos de la cordillera, facilidades de pago para clases y equipamiento de esquí, además de reintegros en restaurantes y actividades turísticas. También se incluyen beneficios específicos para excursiones de avistaje marítimo, una de las experiencias más demandadas por quienes visitan la provincia.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la estrategia busca fortalecer la actividad turística, promover el movimiento económico en las distintas regiones y facilitar el acceso de más visitantes a los atractivos de Chubut.

Con una combinación de paisajes cordilleranos, fauna marina, patrimonio histórico y promociones para viajeros, la provincia apuesta a consolidar una temporada de invierno que contribuya al desarrollo económico local y fortalezca su posicionamiento como uno de los destinos más importantes de la Patagonia argentina.