La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy jueves 4 de junio de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 4 de junio 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 4 de junio de 2026.
Hace 11 minutos
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza:
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza:
Hace 12 minutos
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza:
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza:
Hace 17 horas
Quini 6: resultados del miércoles 3 de junio de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.375 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 3 de junio de 2026.
Quini 6: resultados del miércoles 3 de junio de 2026 y controlar boleta.
Hace 20 horas
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 3 de junio 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 3 de junio de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 3 de junio de 2026.
13:06 | 02/06/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 2 de junio 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 2 de junio de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 2 de junio de 2026.
13:38 | 01/06/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 1 de junio
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 1 de junio de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 1 de junio de 2026.
20:44 | 31/05/2026
Quini 6: resultados del domingo 31 de mayo de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.378 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 31 de mayo de 2026.
Quini 6: resultados del domingo 31 de mayo de 2026 y controlar boleta
17:41 | 31/05/2026
Telekino 2430: resultados del sorteo del 31 de mayo
Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2430. Jugada correspondiente al domingo 10 de mayo.
Telekino 2430: resultados del sorteo del 31 de mayo.
11:39 | 29/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 29 de mayo 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 29 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 29 de mayo de 2026.
13:36 | 28/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 28 de mayo
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 28 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 28 de mayo de 2026.
17:15 | 27/05/2026
Quini 6: resultados del miércoles 27 de mayo de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.377 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 27 de mayo de 2026.
Quini 6: resultados del miércoles 27 de mayo de 2026 y controlar boleta.
13:20 | 27/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 27 de mayo
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 27 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 27 de mayo de 2026.
13:26 | 26/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 26 de mayo
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 26 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 26 de mayo de 2026.
20:57 | 24/05/2026
Quini 6: resultados del domingo 24 de mayo de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.374 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 3 de mayo de 2026.
Quini 6: resultados del domingo 24 de mayo de 2026 y controlar boleta.
20:51 | 24/05/2026
Telekino 2429: resultados del sorteo del 24 de mayo
Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2429. Jugada correspondiente al domingo 10 de mayo.
Telekino 2429: resultados del sorteo del 24 de mayo.
11:22 | 22/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 22 de mayo 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 22 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 22 de mayo de 2026.