Reform UK de Farage lidera carrera por recaudación de fondos gracias a donaciones de criptoinversores

Imagen de archivo de Nigel Farage, líder del partido británico Reform UK, durante una rueda de prensa en Londres, Reino Unido.

El partido populista británico Reform UK, liderado por Nigel Farage, recaudó más fondos que sus ‌principales rivales por tercer ‌trimestre consecutivo, gracias a las cuantiosas donaciones de inversores multimillonarios en criptomonedas, según los datos publicados el jueves por la Comisión Electoral.

En el primer trimestre, Christopher Harborne, un inversor en criptomonedas nacido en Reino Unido pero afincado en Tailandia, donó a Reform algo más de 3 ​millones de libras ⁠esterlinas (4,03 millones de dólares), mientras que Ben Delo, cofundador ‌de la plataforma de intercambio de criptomonedas ⁠BitMEX, aportó 4 millones de libras.

En ⁠total, Reform recaudó 9,3 millones de libras en los tres primeros meses de 2026, mientras que el gobernante Partido ⁠Laborista recaudó 4 millones de libras y el ​principal partido de la oposición, el Partido ‌Conservador, registró donaciones por valor ‌de 4,2 millones de libras. Las cifras no incluyen ⁠la financiación pública concedida a los partidos.

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Farage, veterano activista del Brexit y amigo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene la misión de profesionalizar Reform UK ​y ‌recaudar más fondos que los partidos rivales antes de las próximas elecciones nacionales, previstas para 2029.

Reform obtuvo mejores resultados que cualquier otro partido en las elecciones locales celebradas el mes pasado en todo ⁠el país y lidera todas las encuestas de opinión nacionales desde principios del año pasado, lo que convierte a Farage en un posible futuro primer ministro.

Sin embargo, su éxito político también ha traído consigo un mayor escrutinio de sus fuentes de financiación, en particular su dependencia del dinero de ‌un número reducido de donantes ricos que viven fuera de Reino Unido.

Las donaciones de Harborne y Delo se realizaron antes de que el Partido Laborista anunciara en marzo sus planes de prohibir las donaciones en criptomonedas y limitar a ‌100.000 libras las donaciones políticas de los ciudadanos británicos residentes en el extranjero.

Delo, que dijo más temprano en el año que ‌se trasladaría ⁠a Reino Unido desde Hong Kong, fue condenado en Estados Unidos en 2022 tras declararse ​culpable de no haber implementado controles adecuados contra el blanqueo de capitales en BitMEX. Fue indultado por Trump el año pasado.

(1 dólar = 0,7447 libras)

(Editado en español por Carlos Serrano)