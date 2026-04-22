Comenzó el Google Cloud Next 26: los principales anuncios en IA

El punto de partida es el crecimiento que ya registró Google Cloud este año. Casi el 75% de los clientes de Google Cloud están utilizando sus productos de IA para potenciar sus negocios. En los últimos 12 meses, 330 clientes procesaron más de un billón de tokens cada uno, mientras que 35 alcanzaron el hito de los 10 billones. Los modelos propios procesan ahora más de 16.000 millones de tokens por minuto a través del uso directo de API por parte de los clientes, frente a los 10.000 millones del trimestre pasado.

Gemini Enterprise Agent Platform: el anuncio central

La novedad más importante del evento es la plataforma de agentes de Gemini. Google anunció la Gemini Enterprise Agent Platform, una evolución directa de su entorno Vertex AI, disponible a nivel global. Esta plataforma permite a los equipos técnicos construir, escalar y gobernar agentes digitales integrados directamente con las operaciones de TI de cada compañía.

La plataforma reúne lo mejor de Vertex AI con nuevas funciones transformadoras, que incluyen Agent Studio, Orquestación de Agente a Agente, Agent Registry, Agent Identity, Agent Gateway y Agent Observability. En la práctica, funciona como un centro de mando donde una empresa puede asignar varios agentes a tareas dentro de un mismo proceso —atención al cliente, análisis de datos, seguimiento de pedidos— y hacerlos trabajar de forma coordinada.

La app Gemini Enterprise para empleados

La aplicación también suma funciones para el usuario final. La aplicación Gemini Enterprise incluye un nuevo Agent Designer que ayuda a construir agentes sofisticados basados en cronogramas o activadores, agentes de larga duración para ejecutar procesos de negocio complejos, un Inbox para gestionar la actividad de los agentes, Skills para crear atajos para tareas repetitivas y Canvas para crear y editar archivos sin cambiar de aplicación.

Nuevas TPUs de 8ª generación, seguridad y protección contra fraudes

La infraestructura también da un salto importante. Las innovaciones en infraestructura incluyen las TPUs de octava generación, con la TPU 8t para entrenamiento acelerado y la TPU 8i para inferencia rentable y con latencia casi nula, junto con innovaciones en almacenamiento como Managed Lustre con 10 TB por segundo de rendimiento. Estas TPUs mejoran el rendimiento por dólar en un 80% respecto a la versión anterior, permitiendo escalar el servicio a casi el doble de usuarios sin aumentar costos.

La ciberseguridad es otro de los ejes del evento. Los agentes para triaje e investigación ya gestionaron más de 5 millones de alertas y redujeron los tiempos de análisis de media hora a apenas un minuto. El tradicional reCAPTCHA evoluciona hacia Google Cloud Fraud Defense, una herramienta diseñada para discernir entre humanos, bots maliciosos y agentes legítimos, protegiendo todo el recorrido del comercio digital.

750 millones de dólares para startups

Google también anunció un fondo significativo para acelerar el ecosistema. La compañía anunció un presupuesto de 750 millones de dólares destinado a ayudar a sus socios a comercializar más agentes de IA a empresas, disponible tanto para startups como para grandes firmas de consultoría. El evento continúa hasta el 24 de abril.