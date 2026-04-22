Investigarán a ChatGPT por "aconsejar" a un tirador que mató a dos personas

La empresa OpenAI y su herramienta de inteligencia artificial ChatGPT serán investigadas por presuntamente haber "aconsejado" al responsable de un tiroteo masivo en el que murieron dos personas. El hecho ocurrió en una universidad en 2025.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, informó que está "liderando el camino en tomar medidas enérgicas contra el uso de la IA en el comportamiento criminal, y si ChatGPT fuera una persona, estaría enfrentando cargos por asesinato".

La investigación surgió tras una revisión inicial del historial de conversaciones entre ChatGPT y Phoenix Ikner, un estudiante de 21 años acusado del tiroteo que dejó dos muertos y siete heridos en la Universidad Estatal de Florida (FSU) en abril de 2025.

Los consejos de ChatGPT

Uthmeier aseguró que ChatGPT ofreció "consejos significativos al tirador antes de cometer dichos crímenes tan atroces", como el tipo de arma que debería usar o las municiones adecuadas para cada pistola.

La investigación determinará si OpenAI tiene "responsabilidad criminal" por el hecho, ya que la Ley de Florida considera un delito "ayudar, incitar o aconsejar" a cualquier persona a que cometa un crimen.

La responsabilidad de la IA

OpenAI fue citado por las autoridades de Florida para que entregue todas las políticas y materiales de entrenamiento interno sobre las amenazas que podrían dañar a otros o a uno mismo, especialmente sobre la cooperación con las autoridades, así como también una lista de directivos, gerentes y empleados.

"Es importante que todos estemos conscientes de los riesgos de esta nueva tecnología, y los daños que puede causar y ya ha causado en nuestras comunidades", puntualizó Mark Glass, comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida.

La investigación es muestra del aumento del combate legal de Florida contra las compañías de IA. En marzo de este año se conoció que una familia del estado había demandado al chatbot de Gemini por haber inducido a un hombre al suicidio y hacerle creer que mantenían una relación romántica, y que su muerte era necesaria para que estuviesen juntos.

En diciembre del año pasado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, había anunciado que insistirá en regular la IA en el estado, incluyendo la instalación de centros de datos y protecciones para los usuarios, pese a una orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que solo haya una normativa federal y evitar las restricciones estatales.

El ataque

El tiroteo había ocurrido en abril del 2025 en el campus de la Universidad Estatal de Florida. Por el hecho, fue detenido un estudiante de Ciencias Políticas, de 20 años, identificado como Phoenix Ikner, hijo de una policía local y que usó el arma de servicio de su madre para ejecutar el ataque.

Los heridos fueron trasladados al hospital Tallahassee Memorial Healthcare para ser atendidos. Durante el hecho, cientos de estudiantes huyeron por el campus. Decenas de ellos, abrazados y pegados a sus teléfonos, se reunieron cerca de la escuela de música a la espera de noticias.

Aidan Stickney, estudiante de administración de empresas de 21 años, había contado a AP que había observado al sospechoso descender de un vehículo con una escopeta y apuntar a un hombre vestido con camiseta blanca. Al intentar disparar, el arma falló.

Entonces, el atacante regresó al vehículo, sacó una pistola y abrió fuego, alcanzando a una mujer cercana. Stickney huyó para alertar a otros estudiantes mientras llamaba al número de emergencias.