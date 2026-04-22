Cómo levantarse después de una caída: el consejo de un especialista para adultos mayores (Créditos: Freepik)

Los adultos mayores suelen perder movilidad con el correr de los años y las caídas se vuelven un accidente más frecuente, especialmente en la calle. Por eso, es clave estar preparado y conocer la forma correcta de pararse.

Cómo hay que pararse después de una caída: el consejo de un especialista

Las personas mayores suelen arrastrar los pies al caminar y tropezar con más frecuencia. Una vez en el piso, a muchos se les dificulta volver a ponerse en pie, más si se han lastimado. Por eso, el influencer y personal trainer español, Juanjo Smith, que trabaja con personas mayores, compartió el paso a paso para levantarse después de una caída:

Primero deben revisar se están heridos: tocarse la cabeza, mirarse las manos y chequear las muñecas para comprobar que no están quebradas. Colocar las manos extendidas en el suelo y comenzar a flexionar las rodillas e ir girándose de lado. Despacio, colocarse boca abajo. Flexionar los antebrazos y volver a flexionar las rodillas llevando la cola hacia atrás para quedar en una posición de cuatro apoyos (como en el video), de rodillas con los codos y antebrazos apoyados en el suelo. Buscar otro punto de apoyo: puede ser una pared, reja, un silla. Siempre debe ser estable y, en caso de no encontrarse cerca, es clave arrastrarse o desplazarse hasta tener uno. Tomar el punto de apoyo para colocar primero los antebrazos, luego acercar una rodilla hacia el pecho, luego la otra. Ergirse lentamente hasta poder incorporarse del todo.

¿Cómo se pueden prevenir las caídas de personas mayores?

Las caídas se vuelven comunes en las personas mayores, ya sea en la calle o en la casa. Si bien es difícil prevenirlas en la vía pública, siempre se puede adecuar el hogar para evitar accidentes domésticos. En este sentido, el Kinesiólogo Fisiatra (UBA) y especialista en Gerontología Comunitaria, Gustavo Alberto Spampinato, compartió los siguientes consejos para que los adultos mayores puedan prevenir las caídas: