Caídas en la tercera edad: cómo prevenir un accidente doméstico en personas mayores (Créditos: Freepik)

Con el correr de los años, las personas mayores comienzan a perder agilidad y autonomía son más frecuentes los accidentes domésticos que pueden provocar fracturas y otras complicaciones. Los especialistas consideran que el momento crítico es a partir de los 70 años y lanzan ciertas recomendaciones para prevenirlos.

Caídas en la tercera edad: cómo prevenir un accidente doméstico en personas mayores

Las caídas suelen ser habituales en las personas mayores, pero no por eso deben verse como un proceso inevitable de la vejez, sino que el algo completamente previsible. La licenciada en gerontología Fernanda Vettorazzi Bintana, explicó en declaraciones al medio El Chorrillero que es crucial que los adultos mayores tengan una vida activa para prevenir este tipo de accidentes y compartió ciertos factores claves a los que hay que prestarle atención:

1. El entorno

Uno de los grandes puntos a revisar para prevenir accidentes domésticos son los espacios por los que habitualmente circula la persona mayor, ya que lo que puede parece solo parte del entorno puede volverse un problema en personas con movilidad reducida o poca agilidad.

Entre los puntos a los que más se debe prestarle atenció son la iluminación, que debe ser buena, el acceso fácil al télefono, al portero y la intalación de pasamanos en escaleras, baños y otros ambientes de uso frecuente. “Sucede mucho que uno se levanta rápido porque suena el teléfono o el timbre, y esa presión ortostática (mareo al cambiar de posición) conduce a un desequilibrio. Parece un accidente doméstico sonso, pero termina en un esguince o inmovilidad”, ejemplició la especialista.





La actividad física es clave para evitar caídas en casa o en la calle (Créditos: Freepik)

2. Salud y medicación

La gerontóloga explicó que el no ver o escuchar bien no se deben naturalizar por la edad, sino que es crucial acudir al médico ya que ambas capacidades -la visual y la auditiva- son claves para el equilibrio. Al respecto, la experta recomendó hacer una consulta médica para "sacarse todas las dudas". "Marcar si hay mareos o se siente debilidad en las piernas”, apuntó como clave.

3. La salud emocional

La especialista marcó como claves que las personas mayores mantengan una vida activa y socialicen con otros. "El cuerpo en movimiento es el mejor protector ante cualquier evento adverso. La actividad física, la alimentación, todas esas actividades que parecen insignificantes y hacemos de forma automática empiezan a tener un efecto positivo en la salud", apuntó.

Y remarcó que la actividad física y la socialización son los mejores factores para prevenir y también para recuperarse de una caída. Respecto a la necesidad de una vida social activa, Vettorazzi Bintana señaló que el entorno social debe ser seguro y tener estímulos que los lleven a curiosear, a seguir conociendo, a salir o hacer cosas diferentes.

"Cuando uno no tiene un estímulo, un entorno agradable o que lo estimule, termina siendo un factor predisponente a accidentes. El aislamiento, esa soledad no deseada, es uno de los problemas que tiene que ver desde lo social y que impacta en la calidad de vida de la persona mayor", concluyó.