Cómo aliviar la artrosis en la rodilla durante los días de lluvia, según un estudio chino.

Investigadores de la Universidad de Zhejiang, China, determinaron a partir de 217 ensayos clínicos realizados entre 1990 y 2024 cuál es la mejor forma de aliviar el dolor de artrosis en la rodilla: el ejercicio aeoróbico. "Los ejercicios aeróbicos demostraron la probabilidad más alta de ser el tratamiento más efectivo en todas las medidas evaluadas", sostuvieron.

Según el estudio publicado en The BMJ, practicar al menos tres veces por semana algún tipo de ejercicio aeróbico, como nadar, caminar o el yoga, tiene resultados claros. "El movimiento controlado fortalece los músculos que sostienen la rodilla y mejora la lubricación articular, lo que reduce el dolor y previene el deterioro", indicaron los especialistas.

El ejercicio aeróbico ayuda a aliviar el dolor por artrosis en la rodilla.

En este sentido, sumaron: "El ejercicio aeróbico debe considerarse una intervención de primera línea para tratar la artrosis de rodilla. Cuando no sea posible, otras formas de actividad estructurada pueden aportar beneficios significativos".

Qué ejercicios aeróbicos hacer para aliviar la artrosis en la rodilla

Los principales ejercicios aeróbicos que se pueden hacer para aliviar la artrosis en la rodilla son caminar, nadar y practicar yoga. En lo que respecta al primero de ellos, con tan solo media hora tres veces por semana ayuda, aunque, desde luego, esto se modifca en función de cada quien y su estado de salud.

Otra opción de bajo impacto es la natación, que ayuda a aliviar la artrosis, no solo en la rodilla, sino en varios puntos al ser un ejercicio completo. Existen diferentes grupos en clubes de barrio que están destinados a personas de la tercera edad y que tienen en cuenta problemas como aquel. Sin embargo, siempre hay que aclarar al profesor a cargo de la actividad si hay alguna zona con dolor crónico.

Por último, el yoga es recomendado en quienes tienen dolor en la rodilla por artrosis. Lo mejor de todo es que se puede practicar de manera fácil en casa, incluso, desde una silla para quienes son mayores o tienen movilidad reducida. En redes sociales y YouTube se encuentran disponibles cientos de videos con ejercicios para hacer en el hogar, a su vez que algunos instructores dictan clases en modalidad online.

Como actividad plus, quienes no cuentan con la posibilidad de salir frecuentemente de sus hogares, la marcha en el lugar ha demostrado tener efectos positivos en quienes presentan dolor por artrosis en rodillas y zonas inferiores.