Por qué murió Luis Brandoni: cómo fue el accidente doméstico que sufrió

Tras la última despedida a Luis Brandoni, el director teatral Carlos Rottenberg reveló cómo fue el accidente doméstico que sufrió el actor a sus 86 años que lo llevó a estar internado en el sanatorio Guemes y que terminó en su muerte.

A pesar de que en un principio se rumoreaba que el actor había fallecido de un accidente cerebrovascular, la familia de Brandoni y Rottenberg salieron a desmentirlo. En detalle, el hecho ocurrió el pasado 11 de abril cuando Brandoni y su esposa se encontraban preparándose para una cena. Al intentar sentarse en una silla con ruedas frente a su mesa de trabajo, el actor perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza contra el borde del mueble.

Brandoni fue trasladado urgentemente al Sanatorio Güemes donde los médicos detectaron primero un hematoma subdural, que con el correr de los días esperaban que cediera. Sin embargo, no evolucionó como se creía. Durante la primera semana Brandoni mantuvo un cuadro estable, pero desde el miércoles 15 de abril comenzó a empeorar.

Según informó Noticias Argentinas, la lesión interna provocada por la acumulación de sangre tras el golpe terminó finalmente con su vida tras estar 10 días internado. Se desconoce cómo se vivieron sus últimos días, ya que sus seres queridos prefirieron guardar su intimidad ante el diagnóstico irreversible.

¿Cómo fue el último adiós a Luis Brandoni?

En medio del dolor, el actor fue velado primero en la Legislatura porteña durante 12 horas en el Salón de los Pasos Perdidos, donde acudieron seres queridos, colegas y amigos fueron a despedirlo. El actor conocido por protagonizar Esperando la Carroza, La Tregua, La Patagonia Rebelde y Cien veces no debo, entre tantas otras películas.