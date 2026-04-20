Entre la tristeza, la nostalgia y la emoción, sus colegas artistas despiden a Luis Brandoni

Luis Brandoni falleció a los 86 años.

El fallecimiento de Luis Brandoni a los 86 años provocó una profunda conmoción en el ecosistema cultural del país. El anuncio de su partida desencadenó una inmediata repercusión en las plataformas digitales, donde una multitud de compañeros de profesión y personalidades de la esfera pública expresaron su dolor y rindieron homenaje a la trayectoria del artista.

El deceso se produjo en el Sanatorio Güemes, donde se encontraba bajo cuidados intensivos debido a un hematoma subdural. Esta condición fue el resultado de una lesión craneal sufrida durante un accidente en su domicilio el pasado 11 de abril.

A pesar de que los primeros reportes médicos tras el incidente generaron optimismo respecto a una posible mejoría, la evolución clínica del artista se vio afectada por diversas complicaciones. Con el paso de los días, el cuadro de salud se volvió irreversible, derivando finalmente en su deceso.

Las condolencias de los famosos tras la muerte de Luis Brandoni

Ricardo Darín: "Chau Beto. Te vamos a recordar y extrañar tanto".

Solita Silveyra: "Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura.

Susana Giménez: "Qué tristeza tan grande se nos fue Beto Brandoni. Un grande, una ctor maravilloso que toda su vida trabajó sin parar porque era feliz haciéndolo. Te extrañaremos siempre, Beto querido. Descansá en paz".

Despedidas a Luis Brandoni.

Eduardo Blanco: "¡Gracias por todo Beto! Por todo el aprendizaje que me representó como actor tener la fortuna de compartir un escenario tanto tiempo con vos, por tu entrega, tu compromiso, tu profesionalidad y tu enorme talento. Además de disfrutarte en todas las historias que nos contaste a lo largo de tu vida, nos emocionaste, nos divertiste, nos invitaste a reflexionar sobre muchos temas de la vida y siempre con una seriedad y una entrega que me emociona".

Despedidas a Luis Brandoni.

Axel Kuschevatsky: "Luis Brandoni fue único, y es imposible imaginar el cine argentino sin él. Su figura atraviesa algunas de las películas más importantes de nuestro ADN cultural de los últimos 55 años".

Carlos Rottemberg: "Beto querido, Tras 48 años de amistad, y tantas decenas de 'dedos puestos' por tanto teatro encarado juntos, solo deseo que tu próximo cumpleaños puedas volver a celebrarlo en colores. Mientras, muchos te esperamos para seguir apagando velitas. Se te quiere".

Despedidas a Luis Brandoni.

Graciela Borges: "Tristeza infinita, bendiciones para tu alma, compañero".

Ángel de Brito: "Con absoluto respeto y admiración, despedimos a Brandoni. Un tipazo, un actorazo, un grande. No se apaga quien deja huella en la cultura. Su legado es memoria viva".

Despedidas a Luis Brandoni.