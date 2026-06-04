El campo perfecto es la meta de los cultivadores de césped para el Mundial

previa de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Cuando miles ​de millones de aficionados sintonicen la Copa del Mundo de 2026, serán testigos de la culminación de una misión mundial de cultivo de césped que tiene a científicos, agricultores y especialistas en césped sudando tanto como los propios jugadores.

Desde México hasta Canadá, a ‌lo largo de 16 estadios con climas muy diferentes, el ‌torneo continental está sometiendo a la ciencia del césped a su prueba definitiva. El objetivo: crear superficies vivas que puedan soportar patadas, tacos, entradas y el calor abrasador del verano en el hemisferio norte.

"Hay mucho en juego y no hay margen para el error, y definitivamente no queremos que haya ningún tipo de fallo", dijo el agricultor especializado en césped Bert Bos, cuya granja familiar ha suministrado y es responsable del césped del estadio de la Copa del Mundo de Vancouver, que acogerá siete partidos a partir del 13 de junio.

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VANGUARDIA DE CLASE MUNDIAL

Esa misma intensidad la transmite Leah Brilman, doctora en ciencias del césped y directora sénior de desarrollo de césped en la empresa global de semillas DLF.

Hay mucho orgullo ​en suministrar el raigrás y otras semillas ⁠para los estadios de la Copa del Mundo de Vancouver y Ciudad de México, pero la primera preocupación es garantizar que todo ‌salga bien cuando las botas de los jugadores empiecen a desgarrar el césped.

"Es mucho más complejo de lo que ⁠la gente cree", afirma Brilman, que lleva participando en el suministro de césped para ⁠los estadios de la Copa del Mundo desde el torneo de 2010 en Sudáfrica.

El césped varía según el estadio. Debido al intenso calor en algunas ciudades sede, varios se están cubriendo con mezclas a base de grama.

Ciudades de clima templado como Vancouver y Ciudad de México están utilizando ⁠mezclas de raigrás, que prosperan en condiciones frescas.

UN CÉSPED ESPECIAL REQUIERE AGRICULTORES ESPECIALES

"Es algo que te hace sentir humilde", afirma Lorne ​Boundy, que cultiva justo al sur de la línea de árboles cerca de Arborg, en Manitoba, refiriéndose ‌a que las semillas de raigrás de su comunidad se utilizan en ‌los campos de la Copa del Mundo.

Las variedades específicas de césped que se utilizan son el resultado de décadas de investigación ⁠académica y comercial, de pruebas en granjas de investigación de todo el mundo, así como de una amplia colaboración con la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, que establece las normas y ha invertido millones de dólares en el desarrollo de césped específico para el fútbol.

"Le dedicamos mucho tiempo y una gran inversión", afirmó Brilman, quien acabó convirtiéndose en una de las principales investigadoras en césped gracias a su interés por el ​desarrollo evolutivo de los pastizales.

"Cada ‌generación mejoramos lo que tenemos".

Esto significa que es poco probable que los céspedes utilizados en anteriores Copas del Mundo sean los que se utilizan hoy en día, ya que el cultivo incesante crea variedades más resistentes que combaten mejor las enfermedades y las malas hierbas, al mismo tiempo que consumen menos agua y fertilizantes.

El cultivo de semillas de césped es una industria minúscula. Boundy afirma que en su provincia solo hay unos pocos cientos de agricultores que producen semillas que acaban en los ⁠campos de golf, los parques infantiles y los parques de Estados Unidos, así como en millones de céspedes urbanos.

También hay pequeñas comunidades de productores de semillas de césped en otras partes de Norteamérica, como el valle de Willamette en Oregón y el suroeste de Estados Unidos, que producen lo que mejor crece en su zona.

Una vez que los agricultores cosechan la semilla, que suele cultivarse bajo contrato con un comprador como DLF, esta pasa a un sistema comercial de limpieza, ensacado y transporte que la lleva a sus clientes. Estos pueden ser cultivadores de césped urbano, departamentos de parques y ocio municipales o productores de rollos de césped.

RAÍCES LATERALES Y PIES FALSOS

Bos, productor de rollos de césped de Abbotsford que suministró el campo de Vancouver, dijo que disfruta de ‌los retos que supone cultivar algo único.

Aunque los agricultores locales no pudieron ayudarle con este césped específico, que se cultiva sobre plástico, produce raíces que crecen lateralmente y cuyas briznas se elevan a través de un tejido similar a una malla, el proveedor australiano del sistema "nos acompañó durante todo el proceso", dijo Bos.

Las normas son intimidantes. Por ejemplo, en una longitud de tres metros solo puede haber una tolerancia de cinco milímetros en la variación de altura. "Todo tiene tolerancias muy estrictas", dijo Bos.

Las pruebas continúan a lo largo del proceso de desarrollo y crecimiento, incluyendo el uso de un "pie falso" que ‌presiona el césped como un futbolista que gira rápidamente.

Brilman dijo que no basta con utilizar simplemente el mismo césped sobre el que juegan los futbolistas universitarios o los jugadores de rugby estadounidenses.

"Son jugadores de diferentes tamaños", dijo, que maltratan el césped de forma diferente. En el fútbol, la zona delante de la portería ‌sufre mucho y puede acabar deshilachada ⁠y llena de baches, lo cual no se puede permitir.

"Hay que volver a sembrar esa zona constantemente", dijo Brilman.

Hay retos complicados para este Mundial, como la necesidad de colocar campos de césped natural sobre el césped artificial instalado de ​forma permanente en algunos estadios.

El objetivo es que nadie se fije en el césped. Todo el mundo quiere evitar que se repita lo ocurrido en el Super Bowl de febrero de 2023, donde los jugadores de ambos equipos criticaron la superficie de juego tras un fiasco de resbalones y caídas que ha pasado a formar parte de la historia de la NFL.

Con información de Reuters