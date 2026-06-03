Encuentro en el CFI: Formosa reafirmó su estrategia hídrica en el Encuentro del Agua y destacó su rol geopolítico

En el marco del espacio impulsado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) sobre el Encuentro del Agua, la provincia de Formosa marcó la ratificación del rumbo en sus políticas de Estado junto con las particulares geopolíticas de la región. El evento se consolidó como un punto de partida para trazar una visión federal y compartida de cara al futuro de los recursos hídricos del país.

Como representante de la provincia estuvieron desde la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA), el ingeniero Horacio Zambón; junto al administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), el ingeniero Javier Caffa. En este sentido, el ingeniero Zambón detalló que fue un espacio “muy importante y enriquecedor” que contó además con la participación de destacados especialistas de España, México, Países Bajos y Brasil, quienes compartieron mediante talleres las vivencias y enfoques globales de la gestión de este recurso vital.

El objetivo principal fue “tener una visión federal compartida para poder planificar el futuro de los recursos hídricos de Argentina”. “Es el aspecto principal de la ubicación estratégica en la cual está Formosa y en nuestro manejo y gestión a través de los tres ríos principales que tenemos: el Paraguay, el Pilcomayo y el Bermejo, que tiene mucha incidencia en los territorios fronterizos de los países vecinos”, explicó Zambón a Agenfor.

La geografía de Formosa

Zambón puntualizó que la provincia se ubica “aguas abajo” en la que dan respuesta muchas veces a procesos hídricas que suceden en las cuencas superiores o territorios superiores. “La gestión de nuestro territorio implica conocer qué pasa en Bolivia, en Paraguay y en Brasil, para poder actuar como receptores finales al estar ubicados en el tramo inferior de la Cuenca del Plata, la más grande de Sudamérica”, puntualizó el funcionario.

Respecto a las versiones sobre la posible construcción de una represa hidroeléctrica en el río Pilcomayo, en su cuenca alta en territorio boliviano, el funcionario aclaró que el tema “no formó parte de la agenda oficial del encuentro por tratarse de información muy reciente”. Sin embargo, anticipó que “la Cancillería Argentina ya derivó la documentación explicativa correspondiente a las áreas técnicas de recursos hídricos para su correspondiente lectura y análisis formal”.

Finalmente, Zambón resaltó que la provincia de Formosa toma el tema hídrico como uno de los ejes principales del accionar político y, fundamentalmente, para tener el desarrollo territorial necesario para la felicidad de la gente. Y aseguró que “es una planificación y un accionar coordinado bajo una construcción política firme”, al tiempo que lamentó que “la falta de una visión federal compartida con Nación, en los últimos años, se traduce en una marcada escasez de presupuestos”.