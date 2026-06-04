La historia del partido inaugural de los Mundiales y el karma de la Selección Argentina

La historia del partido inaugural en los Mundiales y el karma de la Selección Argentina.

El partido inaugural del Mundial de la FIFA siempre es diferente al resto, no solamente por ser el primero del torneo, sino además porque suele ser el único de esa jornada y con un show impresionante en la previa para que el planeta entero disfrute del gran día del fútbol. Por el lado de la Selección Argentina, increíblemente perdió las dos veces que fue protagonista, aún con Diego Armando Maradona dentro de la cancha.

En la antesala al Mundial 2026 vale la pena, entonces, rememorar cómo fueron aquellos encuentros iniciales de cada Copa del Mundo a lo largo de la historia. La aclaración tiene que ver con que en algunos certámenes no hubo un "partido inaugural" como tal, sino que se jugaron varios al mismo tiempo. Ello sucedió en las ediciones de Uruguay 1930, Italia 1934, Suiza 1954 y Chile 1962.

La historia del partido inaugural en los Mundiales de fútbol, uno por uno

Francia 1938

El 4 de junio empataron Suiza y Alemania por 1-1 en el estadio del Parque de los Príncipes, de la capital París. Josef Gauchel abrió el marcador para Alemania, pero André Abegglen empató para Suiza. En aquella época, si igualaban en los 90 minutos reglamentarios, debían jugar una prórroga de 30. Como el resultado se mantuvo, debió disputarse un desempate. Cinco días más tarde, el 9 de junio, Suiza se impuso por 4-2 y eliminó a Alemania. Se trató de la última Copa del Mundo antes del arranque de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), que postergó este torneo hasta 1950.

La historia del partido inaugural en los Mundiales y el karma de la Selección Argentina.

Brasil 1950

Brasil recibió a México y lo aplastó por 4-0 el 24 de junio en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, con los goles de Ademir (dos), Jair y Baltazar. El dueño de casa demostró su impresionante poderío ofensivo y empezó a instalarse como una verdadera potencia global, aunque luego se le escapó el título en el último partido en el mismo estadio, donde cayó ante Uruguay por 2-1 ante 110.000 personas en el "Maracanazo".

Suecia 1958

Otra vez México fue visitante, en este caso de Suecia, en el duelo inaugural. En esa oportunidad, el 8 de junio el local se impuso con contundencia nuevamente: fue 3-0 con los gritos de Agne Simonsson (dos) y Nils Liedholm de penal. El anfitrión, para sorpresa de muchos, escaló hasta la final, donde cayó ante Brasil por 5-2. El cotejo se llevó a cabo en el estadio Råsunda de la ciudad de Solna (área metropolitana de la capital Estocolmo).

Inglaterra 1966

El 11 de julio, se dio el primer 0-0: fue entre el local Inglaterra y Uruguay, dos potencias en ese momento, en el estadio de Wembley en la capital Londres. Unos días más tarde, los británicos se alzaron con su único trofeo, en una final muy polémica en la que derrotaron a Alemania Occidental por 4-2 en la prórroga.

México 1970

El local México y la Unión Soviética igualaron 0-0 el 31 de mayo en el mítico estadio Azteca del Distrito Federal, la capital azteca.

Alemania 1974

El 13 de junio, el dueño de casa Alemania Occidental sufrió más de la cuenta pero derrotó por 1-0 a Chile, con el gol de Paul Breitner. Fue en el estadio Waldstadion de Frankfurt. Alemania Federal luego se llevó el título ante la "Naranja Mecánica" de Holanda por 2-1 en la definición.

Argentina 1978

A partir de esta edición, la FIFA cambió y decidió que el vigente campeón debía jugar el partido inaugural y no el local. El 1° de junio en el Monumental de River Plate en la Ciudad de Buenos Aires, Alemania Federal y Polonia empataron 0-0 en uno de los encuentros más aburridos de la historia.

España 1982

Argentina, ganador del certamen anterior, saltó a la cancha con un equipazo que incluyó a Maradona y Mario Kempes, pero cayó ante Bélgica por 1-0. El único gol lo hizo Erwin Vandenbergh en el estadio Camp Nou de Barcelona, el 13 de junio.

México 1986

El vigente campeón, Italia, apenas igualó 1-1 con Bulgaria con los goles de Alessandro Altobelli y Nasko Sirakov en el estadio Azteca del DF, el sábado 31 de mayo.

Italia 1990

De nuevo sucedió lo peor para el vigente campeón, Argentina, que perdió por 1-0 frente a Camerún con Maradona en el campo. Fue en el estadio San Siro de Milán el 8 de junio. El recordado gol de Francois-Omam Biyik complicó a la "Albiceleste", que luego entró "por la ventana" a los playoffs y escaló hasta la final, donde sucumbió con polémica ante Alemania Occidental por 1-0.

Estados Unidos 1994

El 17 de junio en el Soldier Field de Chicago, el monarca vigente Alemania batió con lo justo a Bolivia por 1-0 con el gol de Jürgen Klinsmann.

Francia 1998

El 10 de junio, el vigente campeón Brasil venció por 2-1 a Escocia en el estadio Stade de France de la capital París, con los tantos de César Sampaio, John Collins de penal y Tom Boyd en contra. Más tarde, el conjunto sudamericano cayó categóricamente en la final ante el local por 3-0.

Corea - Japón 2002

El rey vigente, Francia, sucumbió sorpresivamente contra Senegal por 1-0 con el grito de Papa Bouba Diop en el estadio Mundialista de Seúl, Corea del Sur, el 31 de mayo.

Alemania 2006

Desde esta edición, la FIFA cambió y decidió que el anfitrión vuelva a jugar el partido inaugural. Fue entonces cuando, el 9 de junio en el Allianz Arena de Múnich, Alemania batió por 4-2 a Costa Rica con los goles de Philipp Lahm, Miroslav Klose (dos) y Torsten Frings para los locales; Paulo "La Cobra" Wanchope anotó un doblete para los visitantes.

Sudáfrica 2010

Sudáfrica y México, curiosamente el mismo encuentro inaugural que tendrá el Mundial 2026, igualaron 1-1 con los gritos de Siphiwe Tshabalala y Rafael Márquez el 11 de junio en el Soccer City de Johannesburgo. Otra coincidencia es que en la misma fecha también iniciará la próxima Copa del Mundo.

Brasil 2014

Si bien le costó, el 12 de junio Brasil derrotó a Croacia por 3-1 en el estadio Arena Corinthians de San Pablo, con los goles de Marcelo en contra, dos de Neymar y Óscar.

Rusia 2018

Rusia destrozó por 5-0 a Arabia Saudita con las anotaciones de Yuri Gazinski, Denis Cheryshev (dos), Artiom Dzyuba y Aleksandr Golovin el 14 de junio, en el Estadio Olímpico Luzhnikí de la capital Moscú.

Qatar 2022

El domingo 20 de noviembre, Qatar cayó ante su gente frente a Ecuador por 2-0 con el doblete de Enner Valencia en el Estadio Al Bayt de Al Khor.