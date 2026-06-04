Mourinho presenta denuncia ante Corte Europea de DDHH por multa y sanción impuestas por Turquía

José Mourinho presentó una denuncia ante la Corte Europea de Derechos Humanos por las sanciones disciplinarias que recibió mientras entrenaba al club turco Fenerbahçe.
El tribunal con sede en Estrasburgo admitió a trámite la demanda del entrenador portugués, según un comunicado publicado en su página web el 1 de junio, y solicitó las observaciones del Gobierno turco.
Mourinho está impugnando una multa de 600.000 liras turcas (13.075 dólares) y una sanción de un partido de ausencia del vestuario y del banquillo impuesta por la Federación Turca de Fútbol (TFF) tras la victoria 3-2 en la Süper Lig ante el Trabzonspor el 3 de noviembre de 2024.
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La federación sancionó a Mourinho por conducta antideportiva hacia la afición rival durante el partido y por sus posteriores comentarios a la prensa en los que criticó el arbitraje.
El Trabzonspor recibió dos penales en la segunda parte tras intervenciones del VAR y, con el marcador 2-2, Mourinho se enfureció cuando una entrada a uno de sus jugadores quedó sin sancionar.
Insinuó que el árbitro del VAR, Atilla Karaoglan, no había visto la jugada, y añadió que la liga turca "huele mal" y que los aficionados internacionales no tenían motivos para verla.
El organismo rector del fútbol turco afirmó que las declaraciones del técnico portugués "tenían por objeto dañar la reputación de la TFF, menoscabar el valor del fútbol turco y empañar o desacreditar la imparcialidad de los árbitros y otros oficiales de la competición".
En su recurso, Mourinho alega que se vulneró su derecho a un juicio justo porque los comités disciplinario y de arbitraje de la TFF carecen de independencia respecto al presidente y la junta directiva de la federación de fútbol.
El técnico, de 63 años, alega también que se violó su derecho a una resolución motivada, ya que la federación no le notificó los fundamentos formales de su veredicto. Además, sostiene que las sanciones vulneraron su derecho a la libertad de expresión, al castigarlo por expresar su opinión sobre los árbitros.
(1 dólar = 45,9699 liras)
Con información de Reuters