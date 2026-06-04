Mourinho presenta denuncia ante Corte Europea de DDHH por multa y sanción impuestas por Turquía

FOTO ARCHIVO- José Mourinho durante un partido del Benfica ante Porto por la liga portuguesa

José ​Mourinho presentó una denuncia ante la Corte Europea de Derechos Humanos por las sanciones disciplinarias que ‌recibió mientras entrenaba al ‌club turco Fenerbahçe.

El tribunal con sede en Estrasburgo admitió a trámite la demanda del entrenador portugués, según un comunicado publicado en su página web el 1 de junio, y solicitó las observaciones del Gobierno turco.

Mourinho está impugnando una multa de 600.000 liras ​turcas (13.075 dólares) y ⁠una sanción de un partido de ausencia del ‌vestuario y del banquillo impuesta por la ⁠Federación Turca de Fútbol (TFF) tras ⁠la victoria 3-2 en la Süper Lig ante el Trabzonspor el 3 de noviembre de 2024.

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La federación sancionó a ⁠Mourinho por conducta antideportiva hacia la afición ​rival durante el partido y por ‌sus posteriores comentarios a la ‌prensa en los que criticó el arbitraje.

El Trabzonspor ⁠recibió dos penales en la segunda parte tras intervenciones del VAR y, con el marcador 2-2, Mourinho se enfureció cuando una entrada a uno de ​sus jugadores ‌quedó sin sancionar.

Insinuó que el árbitro del VAR, Atilla Karaoglan, no había visto la jugada, y añadió que la liga turca "huele mal" y que los aficionados internacionales no tenían motivos ⁠para verla.

El organismo rector del fútbol turco afirmó que las declaraciones del técnico portugués "tenían por objeto dañar la reputación de la TFF, menoscabar el valor del fútbol turco y empañar o desacreditar la imparcialidad de los árbitros y otros oficiales de la competición".

En su recurso, Mourinho ‌alega que se vulneró su derecho a un juicio justo porque los comités disciplinario y de arbitraje de la TFF carecen de independencia respecto al presidente y la junta directiva de la federación de fútbol.

El técnico, de ‌63 años, alega también que se violó su derecho a una resolución motivada, ya que la federación no le ‌notificó los ⁠fundamentos formales de su veredicto. Además, sostiene que las sanciones vulneraron su derecho a ​la libertad de expresión, al castigarlo por expresar su opinión sobre los árbitros.

(1 dólar = 45,9699 liras)

Con información de Reuters