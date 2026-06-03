Festival de Ahumados en Buenos Aires: la salida ideal para los fanáticos de la carne este fin de semana

Festival de Ahumados en Buenos Aires: el plan perfecto para los fanáticos de la carne este fin de semana.

Si sos de los que no pueden resistirse al aroma de una buena cocción lenta, este fin de semana hay una cita obligada en la Ciudad de Buenos Aires. El Festival de Ahumados, bautizado como Smoke, vuelve a reunir a especialistas de todo el país en una propuesta gastronómica donde las costillas, el brisket, el cerdo desmenuzado y otras delicias cocinadas al humo son las grandes protagonistas.

La experiencia gira en torno a las técnicas de ahumado que se popularizaron en el mundo BBQ estadounidense, pero que en los últimos años ganaron cada vez más espacio en la escena gastronómica argentina. Durante dos jornadas, los visitantes podrán probar diferentes estilos de cocción, conocer el trabajo de maestros ahumadores y votar por sus preparaciones favoritas.

El evento reúne a equipos especializados en la cocción lenta de carnes, que compiten para demostrar quién logra la mejor combinación de sabor, textura y punto de cocción. Entre las estrellas del menú aparecen las clásicas baby back ribs bañadas en salsa barbacoa, además de otras preparaciones elaboradas durante varias horas sobre maderas seleccionadas para aportar aromas únicos.

Cuándo y dónde es el Festival de Ahumados

El festival se desarrolla durante el fin de semana (6 y 7 de mayo) en la Costanera Norte porteña, uno de los puntos gastronómicos más concurridos de la ciudad. La propuesta incluye distintos turnos para recorrer el predio, degustar las preparaciones y participar de la elección del mejor ahumador.

Además de las tradicionales ribs ahumadas, habrá papas fritas, opciones de street food, bebidas, cervezas artesanales y productos especialmente desarrollados para acompañar la experiencia BBQ. Algunas propuestas incluyen degustaciones y productos elaborados exclusivamente para el encuentro.

El festival se desarrolla durante el fin de semana (6 y 7 de mayo) en la Costanera Norte porteña.

Un fenómeno que crece en Argentina

La cultura del ahumado atraviesa un momento de expansión en el país. Cada vez más restaurantes incorporan smokers profesionales y técnicas de cocción lenta que requieren entre seis y doce horas de preparación. Este festival se convirtió en uno de los principales puntos de encuentro para quienes siguen esta tendencia gastronómica y buscan descubrir nuevos sabores más allá del asado tradicional.

Para quienes buscan un plan distinto este fin de semana, el Festival de Ahumados aparece como una de las propuestas más tentadoras de la agenda porteña: buena comida, espíritu competitivo y toneladas de humo aromático frente al Río de la Plata.