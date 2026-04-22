El restaurante de Buenos Aires que conquista con sus carnes ahumadas y cocina a las brasas: el menú que ofrece

Buenos Aires cuenta con una amplia oferta gastronómica, pero un restaurante se destaca por su cocina a las brasas: Bruce Grill Station. Con una estética norteamericana, la firma cuenta con varias sedes y busca transportar a sus clientes a los tradicionales steakhouses de Estados Unidos.

Bruce Grill Station: como en Estados Unidos, pero en Buenos Aires

Ubicado en pleno corazón de Parque Leloir, Bruce Grill Station ofrece hace 10 años una propuesta diferente con carnes asadas a la leña y técnicas de ahumado que aportan profundidad de sabor. El restaurante ofrece una experiencia diferente que va más allá del plato, marcada por un ambiente rodeado de naturaleza, ideal para realizar encuentros.

Bruce Grill Station es uno de los puntos más destacados de la gastronomía bonaerense

Fundado en 2015 por Marcelo Fabián Gil, el espacio busca emular los tradicionales steakhouses al borde de las rutas estadounidenses, con estructuras de madera, hierro y detalles industriales que construyen una atmósfera cálida y envolvente. Techos altos, iluminación tenue y una cuidada selección musical —con clásicos del rock y el folk norteamericano— terminan de definir un espacio pensado tanto para encuentros entre amigos como para salidas en familia.

En ese contexto, Bruce Gril Station se posiciona como un referente en zona oeste, con un concepto que combina estética rústica, espíritu relajado y una carta amplia pensada para distintos momentos del día.

Bruce Grill Station busca traer a Buenos Aires la estética de las tradicionales steakhouses estadounidenses

Una carta distinta: cómo es la línea de ahumados con larga cocción

La carta tiene como protagonistas a las carnes cocidas a la leña y al ahumador. Entre los principales platos se destacan cortes como ojo de bife, bife de chorizo y bondiola, junto con las emblemáticas ribs de cerdo “El Jefe”, sometidas a un proceso de cocción lenta que logra una textura tierna y un sabor intenso. Las guarniciones acompañan con opciones contundentes, como papas rellenas, puré rústico, papas fritas y ensalada coleslaw.

De la carta se destacan las carnes a las brasas o ahumadas de larga cocción

Otras de las estrellas de la carta son las hamburguesas smash, elaboradas con un blend premium y servidas en pan de papa. Variedades como la Jefe de Jefes o la Triple Hulk refuerzan el perfil del lugar con combinaciones abundantes y sabores marcados, mientras que también hay alternativas de pollo y opciones vegetarianas que amplían la propuesta.

El menú suma además una línea de ahumados de cocción prolongada —como el clásico brisket— disponibles tanto al plato como en formato sándwich, junto con pizzas, pastas, ensaladas y una sección de sushi que aporta versatilidad. Pensado para un público amplio, el espacio incluye también un menú infantil, lo que refuerza su carácter familiar.

La experiencia se completa con una destacada oferta de bebidas que incluye cócteles clásicos y de autor, cervezas artesanales, vinos seleccionados y destilados premium. A esto se suma una propuesta dulce con brownies, tortas y postres con helado, ideales para extender la sobremesa o disfrutar en formato merienda.