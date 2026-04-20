Ni pizza ni hamburguesa: cuál es la comida que más comen los argentinos cuando se juntan con amigos.

Salir a comer sigue siendo una de las costumbres más típicas de la vida social argentina, incluso en un contexto en el que salir cuesta más. El último relevamiento de la consultora Kantar mostró que el 76% de los encuestados redujo la frecuencia con la que sale a comer afuera en el último año. En los sectores socioeconómicos bajos, esa caída resultó todavía más marcada y llegó al 85%.

Aun con ese ajuste, la salida o la reunión alrededor de la comida sigue ocupando un lugar importante en la rutina de los argentinos. De hecho, el 42% todavía se dio el gusto de salir a comer varias veces al mes o incluso una vez por semana.

Para la mayoría, la comida está ligada al encuentro y a los vínculos. El 66% de los consultados por Kantar señaló que salir a comer representa, ante todo, una oportunidad para sociabilizar con amigos y familia. Además, el 33% incluyó las celebraciones entre los motivos principales para organizar una comida. En el grupo de 35 a 49 años, ese porcentaje escaló al 44%, una cifra que muestra cuánto pesa la comida compartida en cumpleaños, reuniones y fechas especiales.

Sin embargo, esa necesidad de compartir no siempre encontró lugar en restaurantes o bares. Con los precios como factor de peso, muchas reuniones cambiaron de escenario y se mudaron a las casas, donde el gasto pudo repartirse mejor y la organización resultó más flexible. En ese corrimiento, la comida mantuvo su valor social, aunque con formatos más caseros, más prácticos y pensados para grupos.

¿Qué comen los argentinos cuando se juntan en casas?

Según un informe de Focus Market, el asado encabezó las preferencias con el 32%. La elección ratificó el valor que la parrilla conserva en la cultura local, sobre todo cuando la idea es compartir durante varias horas. En segundo lugar apareció la pizza, con 26%, seguida por la picada, con 21%. Más abajo quedaron las empanadas, con 16%, las pastas, con 4%, y las verduras, con apenas 1%.

El asado, la pizza, la picada y las empanadas tienen una característica en común. Son opciones rendidoras, familiares y fáciles de compartir entre varios. Funcionan para cumpleaños, partidos, previas o reuniones improvisadas. Además, permiten resolver el menú sin demasiada formalidad, un rasgo que encaja con la manera en que suelen organizarse estos encuentros.

Ni pizza ni hamburguesa: cuál es la comida que más comen los argentinos cuando se juntan con amigos.

De acuerdo con Focus Market, el 32% eligió comprar estos alimentos en supermercados o en comercios y cocinarlos en casa. Sin embargo, el delivery también ganó peso como aliado de las reuniones.

Los pedidos más comunes en las apps de comidas

Un informe de Pedidos Ya, con datos de 2025, registró un incremento interanual del 18,5% en los pedidos de restaurantes. Según los datos de la app, el ranking de lo más pedido quedó encabezado por la hamburguesa. Después aparecieron helados, pizza, empanadas, panadería, sándwiches, sushi, milanesa, cafetería y pastas.

En el caso de la pizza, el momento de mayor movimiento se concentró los sábados cerca de las 21 horas, una franja horaria muy asociada a cenas con amigos, reuniones en casas y salidas informales. También hubo una preferencia contundente por la masa clásica, que superó el 95% de las elecciones y dejó lejos a variantes como la rellena, al molde, a la piedra o a la de masa madre.

Los sabores más elegidos volvieron a confirmar el peso de lo tradicional. El top cinco quedó integrado por muzzarella, napolitana, especial con jamón y morrones, margarita y calabresa. A ese pedido se sumaron, muchas veces, empanadas y fainá, dos acompañamientos habituales cuando la mesa es para varios. En el rubro de empanadas, las preferidas fueron las de jamón y queso, seguidas de las de carne y de pollo.

Cuando la reunión giró alrededor del fútbol, apareció otro patrón muy marcado. Según Rappi, el 61% de los argentinos eligió snacks para acompañar los encuentros en los que juega la Selección, por encima de la pizza, las empanadas e incluso el asado.

Durante los mundiales de Rusia y de Qatar, con picos en julio de 2018 y en diciembre de 2022, las ventas de estos productos registraron saltos importantes. La explicación combinó practicidad, variedad y rapidez. En reuniones numerosas, los snacks resolvieron la comida sin interrumpir el partido y ofrecieron opciones para todos los gustos.