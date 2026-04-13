Es más antigua que la de Nueva York: Buenos Aires tiene su propia estatua de la libertad y pocos lo saben.

Buenos Aires es una ciudad que no deja de sorprender. Desde cada uno de sus barrios, museos y propuestas gastronómicas, es imposible "perderse" algún tipo de actividad. Sin embargo, también es una ciudad con mucha historia, dispersa en cada rincón que la compone: estatuas, plazas, monumentos. Incluso, aunque muchos lo desconocen, en Buenos Aires tiene su propia estatua de la libertad que es, incluso, más vieja que la icónica de Nueva York.

Esta pieza tan famosa tiene su versión porteña que es bastante más pequeña que la ubicada en la ciudad estadounidense, pero lleva más tiempo de pie. Precisamente, esta escultura solo mide 3 metros pero fue realizada por Frédéric Auguste Bartholdi, el mismo arquitecto que creó la estatua de Nueva York que es, hoy en día, uno de los puntos turísticos más visitados del mundo.

Según registros históricos, la obra arribó a Buenos Aires hacia fines del siglo XIX, entre 1875 y 1886, y se inauguró el 3 de octubre de 1886. Eso es, exactamente, 25 días antes que la famosa estatua de Nueva York, inaugurada el 28 de octubre de ese mismo año. Por lo que, por poco menos de un mes, la estatua porteña es más antigua que la neoyorkina.

Dónde queda la estatua de la libertad porteña

Aunque es uno de los sitios más visitados de la Ciudad, muy pocas personas saben que allí se encuentra la versión porteña de esta emblemática estatua. Precisamente, la estatua está ubicada en Barrancas de Belgrano, uno de los parques públicos más concurridos y lindos de Buenos Aires.

El parque está a metros del Barrio Chino, por lo que se puede hacer un recorrido turístico completo y totalmente gratuito. Sin dudas, la presencia de esta escultura en Buenos Aires demuestra la riqueza cultural de la ciudad, incluso igualándose a uno de los puntos turísticos más importantes del mundo.