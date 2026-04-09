Este es el país donde hay feriado cada vez que hay luna llena.

En la mayoría de los países, los feriados están ligados a fechas históricas o celebraciones nacionales. Sin embargo, en Sri Lanka ocurre algo distinto: cada luna llena es un día no laborable en todo el país.

Lejos de ser una curiosidad, se trata de una tradición profundamente arraigada en la cultura y la religión local. Estos feriados se conocen como días Poya y coinciden con cada luna llena del calendario lunar. En total, hay entre 12 y 13 al año, dependiendo del ciclo.

Cada uno tiene un significado especial dentro del budismo, religión predominante en el país. Estas fechas conmemoran momentos importantes de la vida de Siddhartha Gautama, como su nacimiento, iluminación y muerte. Durante los días Poya, muchos habitantes visitan templos, meditan y participan en actividades religiosas.

Un feriado que cambia la rutina del país

En estas jornadas, gran parte de la actividad comercial se detiene. Oficinas, bancos y muchos negocios permanecen cerrados o funcionan con horarios reducidos. Además, hay restricciones particulares: está prohibida la venta de alcohol y carne en espacios públicos, en línea con el carácter espiritual del día.

Para muchos locales, no se trata solo de descansar, sino de un momento de introspección y conexión. El calendario de Sri Lanka refleja la fuerte influencia del budismo en la vida cotidiana. A diferencia de otros países, donde la religión y la vida pública están más separadas, aquí conviven de forma visible.

Este es el país donde hay feriado cada vez que hay luna llena.

Los días Poya son una muestra clara de esa integración: un feriado nacional que no responde a una fecha histórica puntual, sino a un fenómeno natural. En definitiva, en Sri Lanka la luna llena no pasa desapercibida. Cada vez que aparece en el cielo, marca una pausa colectiva en la rutina y recuerda la importancia de detenerse, al menos por un día, para mirar hacia adentro.