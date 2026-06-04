Catamarca: cerca de 100 alumnos no pueden ir a clases por falta de transporte escolar en El Portezuelo

La comunidad educativa de El Portezuelo, en el departamento Valle Viejo, provincia de Catamarca, atraviesa días de profunda preocupación. Alrededor de 100 alumnos de distintos niveles educativos no pueden asistir a clases presenciales debido a la suspensión del transporte escolar, un servicio vital para los estudiantes que residen en las localidades de Santa Cruz, La Bajada y Huaycama, y que dependen exclusivamente de este medio para recorrer las distancias hasta el establecimiento.

El servicio, que se prestaba con regularidad y había funcionado sin inconvenientes durante todo el ciclo lectivo 2025, se interrumpió de forma abrupta el pasado 20 de mayo. Ante la imposibilidad de llegar a las aulas, los chicos se ven obligados a tomar clases y realizar tareas de manera virtual, una modalidad de emergencia que genera incertidumbre entre las familias.

Según reportó Radio Valle Viejo y ratificaron las madres de los alumnos, la empresa prestataria 25 de Agosto suspendió los recorridos debido a una presunta falta de pago por parte del Ministerio de Trabajo y Educación de la provincia que gobierna Raúl Jalil.

Desde la institución escolar aseguraron haber cumplido con todos los pasos administrativos exigidos. El director de la Escuela N° 245, Luis Silva, enfatizó que toda la documentación requerida fue presentada en tiempo y forma ante las autoridades educativas. "La resolución depende exclusivamente de la cartera educativa", señaló Silva, quien además admitió que, aunque la semana pasada existían expectativas de una pronta solución, el servicio sigue paralizado.

La falta de respuestas concretas por parte del Ministerio de Educación provincial llevó a los padres a buscar alternativas desesperadas para destrabar el conflicto. En las últimas horas, solicitaron formalmente la intervención de la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, con el objetivo de que el municipio facilite de manera provisoria algún medio de movilidad que garantice el traslado de los chicos mientras se resuelve el conflicto.

Hasta el momento, no existe un comunicado oficial que precise cuándo se normalizará el servicio o cuándo se destrabarán los fondos para la empresa de transporte, dejando el derecho a la educación presencial de un centenar de chicos en una preocupante sala de espera.

Desidia en el Hospital de Niños de Catamarca: colocan baldes en la sala de emergencias por filtraciones de agua

Una situación que generó preocupación entre pacientes y familiares fue registrada esta semana en el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, ubicado en San Fernando del Valle de Catamarca, donde aparecieron baldes colocados en la sala principal de emergencias para contener una pérdida de agua proveniente del techo.

Las imágenes difundidas por el medio Inforama muestran recipientes distribuidos en distintos puntos del área de circulación para evitar que el agua se acumule sobre el piso. Lo llamativo del caso es que, al momento en que fueron tomadas las fotografías, no se registraban lluvias en la ciudad, por lo que la filtración habría tenido origen en una pérdida interna o en problemas estructurales de la cubierta del edificio. "El Hospital de Niños ya anticipa la lluvia", señaló con ironía el lector que envió las imágenes.

La presencia de agua en un sector de alto tránsito despierta preocupación por el riesgo de caídas, especialmente en un centro asistencial donde circulan niños, padres, personal de salud y pacientes con distintas dificultades de movilidad. La situación cobra especial relevancia debido a que el hospital atraviesa una época de intensa demanda vinculada a las enfermedades respiratorias y virales propias de la temporada, lo que provoca una importante concurrencia en la guardia y en los distintos servicios del establecimiento.

La situación sanitaria en la provincia que gobiena Jalil llegó a un punto crítico y la comunidad decidió salir a las calles. En una marcha masiva realizada en la plaza de La Estación hace 10 días, los manifestantes exigieron la renuncia de la ministra de Salud local, Johana Carrizo. La protesta reflejó el profundo descontento tanto de los trabajadores del sector como de la comunidad en general por las deficiencias en la atención y la falta de recursos.