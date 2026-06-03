Tras un nuevo ajuste, Catamarca trepa 12 lugares y entra al grupo de las ciudades con el transporte más caro

El bolsillo de los ciudadanos de San Fernando del Valle de Catamarca sufrirá un duro impacto que, además, cambiará drásticamente el mapa comparativo del transporte en el país. Cuando entre en vigencia el nuevo valor de $1.600 anunciado para el boleto mínimo de colectivo, la capital provincial escalará 12 lugares en una sola actualización y trepará de inmediato al puesto 17 del ranking nacional de tarifas del transporte urbano.

Hasta hace apenas unos días, viajar en colectivo en territorio catamarqueño era considerablemente más barato en comparación con otras jurisdicciones. Según el último relevamiento publicado el pasado 23 de mayo por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) y la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la provincia que gobierna Raúl Jalil se ubicaba en el puesto 29 del país, con una tarifa mínima de $1.250.

Sin embargo, este nuevo salto tarifario de $350 quiebra esa paridad. De mantenerse congelados los valores del resto de las líneas del país medidos a fines de mayo, la Capital catamarqueña superaría a ciudades como Concordia, Mar del Plata, Río Gallegos, Salta, Mendoza, Neuquén, Santiago del Estero, Posadas, San Juan, Santa Rosa, Ushuaia y San Salvador de Jujuy, entre otras.

Pese a este fuerte incremento, Catamarca todavía se mantiene lejos de los distritos que lideran el podio de los pasajes más caros de la Argentina. Ese ranking sigue encabezado por la localidad balnearia de Pinamar, con un boleto mínimo de $2.625, seguida por San Martín de los Andes ($2.500), Centenario ($2.478) y Pergamino ($2.332).

Según detalló el medio Inforama, por encima del nuevo valor de Catamarca figuran ciudades de peso federal como Bariloche, Santa Fe, Córdoba, Rosario, Corrientes y Bahía Blanca, entre otras.

Brecha entre el interior y el AMBA: diferencia en el precio del boleto

El caso de Catamarca vuelve a poner sobre la mesa la histórica y marcada asimetría que existe entre el interior del país y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque con nuevos matices dentro del territorio bonaerense debido a las últimas actualizaciones.

Mientras que los catamarqueños deberán desembolsar $1.600 por cada viaje, las líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires pasaron a costar $788,41 (con tarjeta SUBE registrada), fijando el boleto porteño a prácticamente la mitad de lo que se pagará en el norte del país. Por su parte, en las líneas provinciales bonaerenses el mínimo ascendió a $1.015,06.

A pesar de estos incrementos en la región metropolitana, la brecha sigue siendo notable: viajar en la capital de Catamarca sigue costando un 57% más caro que subirse a un colectivo en el conurbano bonaerense y más del doble que hacerlo dentro de la Capital Federal.

El subte continúa siendo el medio de transporte más caro del AMBA. Desde junio, el pasaje para quienes realizan entre 1 y 20 viajes mensuales cuesta $1.558,54 con SUBE registrada. Las tarifas reducidas por cantidad de viajes mensuales continúan vigentes para los usuarios frecuentes, aunque el valor base sigue siendo el más elevado dentro del sistema de transporte metropolitano.