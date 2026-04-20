Luis Brandoni tendrá una obra póstuma: cuando estrena el último trabajo del actor.

Este lunes 20 de abril por la madrugada, el mundo del espectáculo se vio sacudido por una triste noticia: Luis Brandoni murió a los 86 años luego de varios días internado a causa de una caída y, aunque en principio se especuló con que había sufrido un ACV, su familia lo descartó. Ese golpe le causó un hematoma subdural en la cabeza. Su muerte significa una gran pérdida para la cultura nacional en el ámbito del cine y del teatro. Sin embargo, en medio del dolor, todavía queda una última oportunidad para verlo actuar: su obra póstuma.

Antes de fallecer, Brandoni había sigo convocado nuevamente por Disney+ para tener una participación especial en la última temporada de El Encargado. La entrega final de la serie protagonizada por Guillermo Francella estrenará el próximo viernes 1 de mayo y allí se podrá ver la última actuación de Luis Brandoni. Aunque si bien no es un rol protagónico, su papel ahora toma más significado.

Cómo será la última temporada de El Encargado

La cuarta entrega no solo apuesta por una narrativa más intensa, sino también por un elenco que mezcla continuidad y figuras de alto perfil. Regresan actores clave como Manuel Vicente, Gastón Cocchiarale y un amplio grupo que ya forma parte del universo de la serie.

A ellos se suman incorporaciones destacadas como Arturo Puig, que interpretará al Presidente, junto a participaciones especiales de nombres de peso como Luis Brandoni, Benjamín Vicuña y Norman Briski, entre otros.

Detrás de cámara, la serie mantiene su ADN creativo con Cohn y Duprat, que suman a Jerónimo Carranza como showrunner, Florencia Momo en dirección y Martín Hodara a cargo del episodio final. El guion continúa bajo la supervisión de Emanuel Diez.

Netflix también apostó por Brandoni

Hace unos meses atrás, Netflix estrenó Parque Lezama, la película protagonizada por Luis Brandoni e inspirada en la oba de teatro que el mismo actor llevó a cabo por más de 10 temporadas en el Teatro Politeama junto a Eduardo Bianco.

La trama se desarrolla en un banco del tradicional parque del sur de Buenos Aires que da nombre a la historia. Allí se encuentran dos hombres mayores que, a simple vista, no tienen demasiado en común. Por un lado está Antonio Cardozo, un conserje tranquilo y resignado; por el otro, León Schwartz, un militante político combativo que no pierde oportunidad de discutir sobre ideología, sociedad y moral. A partir de ese encuentro aparentemente casual comienza una relación marcada por conversaciones largas, ironías y choques de personalidad.

De este modo, dentro del catálogo de la gran N roja, también se puede disfrutar una de las últimas actuaciones del emblemático actor que dejó una huella histórica en la cultura de Argentina.