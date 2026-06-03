Un famoso periodista de TN publicó un conmovedor mensaje dedicado a su novio: "Sos maravilloso”

Un reconocido periodista de TN volvió a apostar al amor tras una trágica separación.

El famoso meteorólogo de TN Matías Bertolotti y Lautaro Berardi celebraron seis años de pareja con un viaje romántico al Delta para disfrutar de la paz y la naturaleza de Tigre. Durante su escapada, la pareja decidió publicar en redes sociales el cálido momento que estaban compartiendo tras estar de novios por un largo tiempo.

Asimismo Matías acompañó la tierna imagen con unas palabras emotivas: “Un año más juntos, sos un ser maravilloso Lautaro Berardi, gracias por todo”. Rápidamente Lautaro respondió con un comentario breve pero sincero: “Felices seis años”.

A pesar de mostrarse libremente en la actualidad, al principio no fue para nada sencillo. Bertolotti aseguró en una entrevista con Puro Show (El Trece) que su novio se siente incómodo cuando se percata de la atención que recibe el vínculo: "Él sufre un poco. Uno ya está acostumbrado, sabe que no tiene que leer lo malo, pero la familia se pone a leer y lo sufre”.

Por otra parte, el meteorólogo afirmó que asumir su orientación sexual y revelarlo al público fue un proceso largo y difícil: “Al principio me costó contarlo porque tuve experiencias difíciles hace muchos años, pero creo que hoy la situación es mucho mejor”.

Matías Bertolotti se separó a ocho meses de haberse casado

En 2020, Bertolotti vivió una etapa muy complicada en su vida tras separarse de Gabriel Kordich luego de ocho meses de su casamiento. En aquel entonces aseguró: "Por respeto a todo no estoy hablando nada de nada del tema. Oficialmente nos separamos. Quizás ya lo sabían. Es dura la situación, pero tranqui. Es cuestión de seguir. Gracias por sus mensajes de apoyo”.

La ex pareja se conoció a través de Facebook y con el paso del tiempo concretaron una cita para verse personalmente. Luego de eso, apostaron al amor y se pusieron de novios. Rápidamente llegó la convivencia y la propuesta de casamiento al aire. Era un vínculo que se mostraba amoroso en sus redes sociales, en su quinto aniversario, el meteorólogo organizó una fiesta sorpresa para Gabriel y declaró: “Hice un caminito con velas y postas con números. Al final estaba yo con los anillos. Estaba llorando desde que entró. Le dije si quería casarse y obviamente me dijo que sí; si no, no sé qué iba a hacer con las velas”.

