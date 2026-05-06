El meteorólogo de TN explotó contra un libertario que quiso defender al Gobierno de Milei: “Pelotud…”

El meteorólogo de TN explotó contra un libertario que quiso defender al Gobierno de Milei.

El reconocido meteorólogo de TN, Matías Bertolotti, explotó de furia contra un troll libertario que intentó justificar el ajuste del gobierno de Javier Milei sobre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El cruce virtual comenzó cuando un fanático del oficialismo cuestionó las constantes defensas del meteorólogo hacia la entidad estatal en medio del severo ajuste. Para intentar minimizar el vital rol de la institución científica nacional, el tuitero anónimo señaló que el conductor utiliza una famosa plataforma interactiva en su segmento televisivo. "Este tipo llora por el Servicio Meteorológico y dice que son fundamentales y después te da el clima con Windy. Una web gratuita que te dice lluvia, vientos, temperatura, todo hora por hora y no necesitás esperar que este tránfuga te diga", publicó el troll en la red social X.

La respuesta de Matías Bertolotti

Lejos de ignorar la agresión pública, la figura de TN recogió el guante y fulminó al internauta. Frente a miles de seguidores, el especialista expuso la profunda ignorancia del tuitero. "Hoy me tomo el trabajo de seleccionar al pelotudo del mes, se los presento acá", disparó en un mensaje lleno de bronca.

El meteorólogo de TN explotó contra un libertario que quiso defender al Gobierno de Milei.

Acto seguido, Bertolotti desarmó la burrada técnica del militante con datos precisos: "Escuchame cabecita de termo, el Windy es una herramienta meteorológica que sin los datos observados de un país no funciona, porque no pronostica. ¿Se entiende?". Para cerrar su letal descargo en la plataforma, el meteorólogo remató la discusión con una humillación total hacia el seguidor de La Libertad Avanza: "Si querés un día te doy una clase, burro".