Banco Nación vuelve a emitir deuda tras 30 años y se sube a la bicicleta de Milei y Caputo

El Banco de la Nación Argentina anunció este martes su regreso al mercado de capitales local con la emisión de títulos de deuda, en pesos, dólares y UVA, en lo que constituye su primera operación de este tipo en más de tres décadas. La iniciativa, presentada como una herramienta para ampliar el crédito, se inscribe en un contexto de profundización del endeudamiento estatal y privado de la administración de Javier Milei.

Según informó la entidad, la colocación tendrá un monto inicial equivalente a 50 millones de dólares, con posibilidad de ampliarse hasta 1.500 millones dentro del programa vigente. Los fondos, indicaron, estarán destinados a financiar actividades de la llamada “economía real”, incluyendo micro, pequeñas y medianas empresas, créditos para vivienda, exportadores y proyectos de economías regionales. “Después de más de tres décadas, el Banco Nación vuelve al mercado de capitales local con una emisión de Títulos de Deuda, operación que representa una nueva alternativa de inversión para sus clientes y, al mismo tiempo, fortalece la capacidad prestable de la entidad”, señaló el comunicado oficial.

La emisión contempla tres clases de instrumentos: uno en pesos, a 12 meses, con tasa variable vinculada a la TAMAR privada más un margen; otro en dólares, a 36 meses, con tasa fija a licitar; y un tercero ajustado por UVA, a 24 meses, también con tasa fija a determinar. La operación estará abierta tanto a inversores individuales como institucionales, con los requisitos habituales del mercado.

Desde el banco explicaron que “los fondos que se recauden se destinarán directamente a fortalecer el crédito en la economía real”, detallando que alcanzarán a “MiPyMEs que podrán ampliar su capacidad productiva, familias que accederán a financiamiento para su vivienda, exportadores que contarán con respaldo para crecer en mercados externos y economías regionales”.

El regreso del principal banco público a la emisión de deuda no es un hecho aislado. Se produce en un escenario en el que el Gobierno nacional promueve una mayor integración al mercado financiero y una reducción del financiamiento directo vía emisión monetaria. En ese marco, el endeudamiento —tanto del Estado como de empresas y hogares— aparece como un componente cada vez más relevante para sostener la actividad.

La estrategia oficial apunta a reemplazar mecanismos tradicionales de intervención por instrumentos de mercado. En esa lógica, entidades públicas como el Banco Nación comienzan a operar bajo esquemas más cercanos a los del sector privado, tanto en la captación de fondos como en la asignación del crédito. “El Banco Nación da así un paso más hacia una gestión moderna y transparente en línea con las prácticas del mercado”, sostuvo la entidad.

Sin embargo, la reaparición de este tipo de instrumentos abre interrogantes sobre la sostenibilidad del esquema. La posibilidad de ampliar la emisión hasta US$1.500 millones introduce un volumen potencial significativo en términos de endeudamiento, en un contexto donde también crecen las colocaciones de deuda soberana y corporativa.

En paralelo, el acceso al crédito para familias y empresas se expande, pero bajo condiciones financieras que, en muchos casos, implican mayores costos y exposición a variables como la inflación o el tipo de cambio. La inclusión de instrumentos atados a UVA y denominados en dólares refleja esa dinámica, trasladando parte del riesgo a los tomadores de crédito.

El comunicado de la entidad enfatiza el carácter productivo de la medida, pero es parte de una nueva operación financiera, con altos niveles de riesgo en una economía que no logra calificar para tomar deuda en los mercados voluntarios, a la que es empujada por el equipo económico que conduce el ministro Luis Caputo. El Banco Nación, históricamente utilizado como herramienta de política pública para canalizar crédito en condiciones subsidiadas o dirigidas, comienza a alinearse con criterios de mercado que priorizan la obtención de financiamiento a través de inversores.