Aparecieron la madre y el bebé que eran intensamente buscados: qué se sabe hasta ahora

La angustia que mantuvo en vilo a la provincia de Neuquén durante el fin de semana largo llegó a su fin. Camila Belén Montesino (27 años) y su hijo (4 meses) fueron encontrados este martes en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro. La mujer se presentó voluntariamente en la Comisaría 31 acompañada por el bebé y un familiar.

La fiscal del caso, Rocío Rivero, dispuso que ambos sean sometidos a un examen médico de rutina y notificó la aparición a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como al Juzgado de Familia de Rincón de los Sauces, para que adopten las medidas de protección que consideren pertinentes. Con el hallazgo, el protocolo “Alerta Nati” que había emitido la Policía provincial fue dado de baja. Las autoridades solicitaron a los medios y a la comunidad retirar las imágenes difundidas durante la búsqueda.

La desaparición que movilizó un operativo

La investigación se había iniciado el pasado 1 de mayo, cuando la expareja de Montesino y padre del bebé radicó la denuncia tras perder contacto con ambos. Según el comisario Marcelo Campos, el hombre intentó comunicarse sin éxito y al acercarse al domicilio no obtuvo respuesta.

La última vez que se los había visto fue en las inmediaciones de la calle Lago Nonthué, entre Lago Espejo y Lago Escondido, en Rincón de los Sauces. Dada la corta edad del niño, se activó la Alerta Nati, un protocolo específico para la búsqueda urgente de menores desaparecidos en la provincia. La Fiscalía Única de Rincón de los Sauces trabajó de manera coordinada con la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N° 5.

Un antecedente clave en la causa

Entre los elementos que analizaron los investigadores, apareció una intervención realizada días antes de la desaparición en el domicilio de Montesino. Según informó Campos, en ese procedimiento participaron profesionales de salud y del área de familia, que trasladaron a la joven al hospital local para realizarle estudios. Tras la evaluación médica, Montesino recibió el alta y no se detectaron problemas que justificaran una internación.

Cómo ayudó la comunidad

El operativo incluyó rastrillajes en Rincón de los Sauces y alrededores, controles en rutas, patrullajes y difusión de datos por canales oficiales. La colaboración ciudadana fue clave, pero finalmente fue la propia mujer quien decidió acercarse a la comisaría. Las autoridades destacaron el trabajo conjunto entre la Policía provincial y el Ministerio Público Fiscal.